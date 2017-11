Banca Etica l’8 novembre al Parlamento Europeo per parlare di finanza sostenibile

di

Banca Etica sarà protagonista il prossimo 8 novembre di un incontro presso il Parlamento Europeo dedicato alla legge sulla finanza etica e sostenibile recentemente approvata in Italia e alla possibilità di adottare una normativa simile a livello europeo. L’appuntamento, promosso dalle europarlamentari Patrizia Toia e Silvia Costa, è alle 18.30 presso la sala ASP3H1.

“La finanza sostenibile e la microfinanza sono motori di crescita e di sviluppo dei territori nei Paesi Europei – si legge in un comunicato di Banca Etica -. Esse hanno ampiamente dimostrato di essere capaci di sostenere l’occupazione, il welfare e le imprese sociali, in particolare in questi anni di crisi”.

Il Parlamento Italiano (legge 11 dicembre 2016 n. 232), ha recentemente introdotto nel Testo Unico Bancario l’art. 111-bis, che definisce la finanza etica e sostenibile, riconoscendone il positivo impatto economico e sociale.

Se una normativa simile fosse approvata anche a livello europeo, i benefici in termini di sostegno alla crescita sostenibile, all’inclusione e ai bisogni delle persone in Europa sarebbero una naturale conseguenza.

Il credito erogato in Europa e nel mondo, dalle realtà aderenti alla Global Alliance for Banking on Values (Gabv) ammonta a oltre 110 miliardi di euro. Questa finanza eticamente orientata può crescere e avere un impatto ancora più elevato se adeguatamente sostenuta dalle istituzioni europee.

A livello europeo, le banche aderenti alla Federazione delle Banche Etiche Alternative (Febea) finanziano l’economia sociale per oltre 30 miliardi di euro. Le istituzioni finanziarie aderenti a European Microfinance Network (Emn) e a Microfinance Center (Mfc) erogano 1,5 miliardi di euro. Con loro Banca Etica sostiene in particolare l’imprenditoria giovanile e femminile nell Est Europa. Uno specifico accordo è stato firmato con Emn e un secondo verrà firmato con Mfc all’incontro di Bruxelles.

La finanza etica e sostenibile si candida dunque ad essere uno dei pilastri che l’Unione ha disposizione per costruire un’Europa più inclusiva, vicina ai giovani e portatrice di soluzioni ambientali e sociali innovative che contraddistinguano il suo ruolo leader e di indirizzo a livello mondiale, come auspicato del Libro bianco sul futuro dell’Europa.

