Banca Etica ottiene certificazione Iso 30415:2021 su diversity & inclusion

Il gruppo Banca Etica ha conseguito la certificazione del proprio sistema di gestione delle risorse umane secondo il nuovo standard internazionale Iso 30415:2021 “Diversity & Inclusion” focalizzato su parità di genere e riduzione delle ineguaglianze sui luoghi di lavoro.

Con la consulenza della società Noema HR, il gruppo ha implementato nei propri processi organizzativi tutti i requisiti suggeriti dal nuovo standard internazionale in vigore dal maggio 2021.

“Per il gruppo Banca Etica l’impegno verso il superamento delle diseguaglianze e delle ingiustizie è fondativo – ha dichiarato la presidente Anna Fasano -. I nostri crediti e i nostri investimenti si indirizzano esclusivamente a realtà che lavorano per generare impatti sociali e ambientali positivi. Questa mission si può realizzare pienamente solo ponendo grandissima attenzione anche alla valorizzazione delle persone che lavorano nel gruppo, che oggi si avvicinano a quota 500, e al superamento delle disparità che si possono creare nell’ambiente di lavoro. La valorizzazione delle diversità e le pari opportunità sono necessarie per ragioni di equità e migliorano l’efficienza. Siamo orgogliosi di aver ottenuto questa prestigiosa certificazione: per noi non è un punto di arrivo, ma una tappa del percorso per continuare a impegnarci sempre più nella costruzione di un ambiente e di percorsi di lavoro sempre più inclusivi per tutte e tutti”.

I requisiti per essere certificati a norma Iso 30415:2021 sono i seguenti:

riconoscere la diversità: valorizzare tutte le persone individualmente e come gruppi, apprezzare il modo in cui le diverse dimensioni della diversità si intersecano e riconoscere che le caratteristiche demografiche e altre caratteristiche personali possono essere protette da leggi e regolamenti.

governare in modo efficace: promuovere l’impegno del top management nei confronti di diversità e inclusione attraverso l’uso di sistemi, politiche, processi e prassi inclusivi.

agire in modo etico e socialmente responsabile, promuovendo un’occupazione produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.

lavorare in modo inclusivo: consentire e sviluppare un ambiente di lavoro accessibile e rispettoso che favorisca l’inclusione e il senso di appartenenza.

comunicare in modo inclusivo: rispondere ai bisogni delle persone che entrano nell’organizzazione, relazionarsi alle comunicazioni in modi diversi.

sostenere e diffondere la diversità e inclusione: influenzare e promuovere attivamente l’organizzazione inclusiva anche nelle relazioni con gli stakeholder.

L’organismo di certificazione CertiW® ha verificato la conformità del gruppo Banca Etica rispetto a questi requisiti sui seguenti processi:

cultura inclusiva;

pianificazione forza lavoro;

remunerazione;

assunzione;

inserimento;

formazione e sviluppo;

valutazione delle prestazioni;

piani di successione;

mobilità;

cessazione del rapporto di lavoro;

progettazione e produzione;

relazioni catena fornitori;

relazioni con stakeholder.

La valutazione ha riguardato l’intero gruppo, per tutte le attività svolte da ogni sua controllata e, per ogni sede sia in Italia sia in Spagna, contribuendo anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.