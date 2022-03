Banca Etica lancia prestito obbligazionario per investire sulle imprese femminili

Banca Etica ha lanciato uno strumento per investire i propri risparmi puntando sulla crescita dell’imprenditoria femminile: un prestito obbligazionario rivolto ai risparmiatori, retail o professionali, “con propensione al rischio moderata e l’obiettivo di allocare risorse a medio-lungo termine in un prodotto di risparmio semplice e che generi un flusso di reddito costante, con in più la certezza che il denaro sarà impiegato per finanziare un’economia sempre più sostenibile e inclusiva”.

L’obiettivo, ha annunciato ieri l’istituto di credito, è raccogliere 15 milioni di euro da destinare a imprese femminili, come definite dal codice delle pari opportunità. Tutti i finanziamenti erogati saranno visibili sul sito di Banca Etica, che permette di consultare online l’elenco dei crediti erogati per consentire alla clientela di sapere come viene impiegato il denaro.

“Banca Etica si impegna per fare crescere il credito alle imprese femminili: nel 2020 abbiamo finanziato 445 imprese femminili, pari al 28,6% del totale delle organizzazioni e delle imprese finanziate, considerato che in Italia tali imprese sono il 22% del totale possiamo dire di aver avviato un percorso positivo – afferma Anna Fasano, presidente di Banca Etica -. Tra il 2020 e il 2021 il volume di nuovi impieghi verso le imprese femminili è cresciuto da 34,2 Mln a 39,6 Mln (+15,7%). La quota di nuovi finanziamenti verso imprese femminili è cresciuta dal 19,0 al 21,7%. Sostenere le imprese femminili non risponde solo a un impegno verso la parità di genere, ma ci permette di rafforzare la nostra mission a sostegno di un’economia pulita e inclusiva. Le imprese femminili finanziate operano infatti con più frequenza in settori ad alto valore sociale: assistenza, cultura, inserimento lavorativo di persone svantaggiate, accoglienza migranti e producono un ‘effetto moltiplicatore’ valorizzando talenti, aumentando occupazione e salario dei settori in cui operano”.

Di seguito le caratteristiche del prodotto: