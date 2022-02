Banca Etica: Nazzareno Gabrielli è il nuovo direttore generale

Il consiglio di amministrazione di Banca Etica ha nominato Nazzareno Gabrielli come nuovo direttore generale. Una nomina nel segno della continuità, della valorizzazione delle competenze interne e del rafforzamento della cultura cooperativa. Gabrielli è stato infatti vice direttore generale di Banca Etica dal 2014 e direttore generale ad interim dal 14 ottobre 2021.

Nato a Rimini nel 1963, sposato con tre figli, ha all’attivo una lunga carriera nel settore bancario, dal Banco Ambrosiano a Banca Intesa, da Eticredito fino a Banca Etica alla quale è approdato nel 2009 ricoprendo prima il ruolo di direttore d’area territoriale, poi quello di responsabile innovazione fino all’incarico di vice direttore generale.

Da sempre impegnato nel mondo dell’economia civile e del sociale Gabrielli è stato presidente della cooperativa di commercio equo e solidale Pachamama di Rimini tra il 2012 e il 2015, ha avuto ruoli attivi nell’Agesci ed in altre organizzazioni di ambito ecclesiale e sindacale.

“Sono grato al cda della banca per la fiducia accordatami e molto orgoglioso di poter ricoprire questo incarico a valle di un percorso di progressiva esperienza e crescita all’interno di Banca Etica – afferma Gabrielli –. Sono socio dai tempi della Cooperativa Verso la Banca Etica: un progetto che ha saputo realizzarsi e consolidarsi nel tempo sino ad arrivare alla situazione di oggi in cui il gruppo Be è una realtà solida e sostenibile a livello internazionale. Credo ci sia un improrogabile bisogno di crescita e affermazione di una finanza capace di assolvere pienamente il proprio – ineludibile – ruolo di strumento al servizio di un’economia civile in grado di costruire un mondo migliore sotto il profilo sociale e ambientale, che misura il proprio successo alla luce dell’impatto generato. Banca Etica lo sta facendo da anni in maniera sempre più diffusa e io voglio interpretare questo incarico facendo del mio meglio per rendere l’istituto sempre più solido e fruibile da parte di persone, organizzazioni, imprese e istituzioni in un’ottica di collaborazione e sinergia con tutti gli attori che ci hanno accompagnato in questi anni e quelli che potremo incontrare nel nostro viaggio”.

La squadra della direzione di Banca Etica sarà a breve completata con nuove nomine.