Banca Etica plaude all’approvazione di una legge contro il finanziamento e la produzione di mine e proiettili a grappolo

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo". Il testo introduce il divieto di finanziamento di qualsiasi operazione che riguardi la produzione di queste armi per istituti di credito e intermediari.

“Siamo soddisfatti di questo provvedimento che introduce, per la prima volta, il concetto che l’investimento finanziario deve essere limitato se produce impatti negativi – ha dichiarato Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica e di Etica Sgr – . L’approvazione arriva a conclusione di un lungo iter che ci ha visti impegnati per promuovere questa legge insieme a organizzazioni come la Campagna contro le mine, la Fondazione Finanza Etica, la Rete Disarmo, il Forum per la Finanza Sostenibile e altre ancora. Ci auguriamo che in futuro provvedimenti di questo tipo possano vedere la luce in tempi decisamente più brevi grazie all’impegno comune di tutte le forze politiche”.

