Grazie al crowdfunding al via 7 progetti di sport per l’integrazione. Concluso il bando di Banca Etica su Produzioni dal Basso

di

Sette progetti che puntano sullo sport per superare barriere e difficoltà vedranno la luce grazie al crowdfunding e al contributo di Banca Etica ed Etica Sgr.

Si è conclusa – con ottimi risultati – la raccolta fondi su Produzioni dal Basso lanciata in primavera da Banca Etica con un bando dedicato alle associazioni e alle imprese sociali con in testa buone idee per rendere lo sport accessibile a più

persone e per farne un veicolo di integrazione e di superamento delle differenze.

Le candidature – per questo che è il quarto bando di Banca Etica – sono state 80; tra queste la commissione interna ha selezionato 15 progetti, 7 dei quali hanno raggiunto almeno il 75% del budget, accedendo così all’ulteriore contributo a fondo perduto messo a disposizione da Etica Sgr grazie alla scelta volontaria dei clienti di Etica Sgr di devolvere lo 0,1% del capitale sottoscritto per il sostegno di progetti di innovazione sociale.

Complessivamente i progetti candidati in questo bando hanno raccolto oltre 61mila euro versati da 727 persone.

“La formula per il crowdfunding ideata dal Gruppo Banca Etica con Produzioni dal Basso sta funzionando – ha commentato il vicedirettore di Banca Etica, Nazzareno Gabrielli – una volta stabilito il tema del bando, selezioniamo tra i progetti candidati quelli che interpretano al meglio lo spirito della partecipazione diffusa che è uno dei capisaldi della finanza etica. Altri progetti promossi da soci e clienti di Banca Etica si presentano sul portale in modo autonomo. Nel complesso il network di Banca Etica su Produzioni dal Basso ha mobilitato oltre 5 mila donatori per una raccolta complessiva di 556 mila € a favore di soggetti capaci di generare valore e occasioni di impresa sociale. Il crowdfunding si sta dimostrando un buon motore per generare nuove esperienze di economia inclusiva e responsabile in grado di muovere energie diffuse per un obiettivo di valore sociale e ambientale oltre che economico”.

Ecco i progetti che hanno concluso con successo la raccolta:

Unione Milano fc – Calcio e richiedenti asilo – Una squadra di calcio vera, iscritta alla FIGC interamente composta da richiedenti asilo. Un progetto di collaborazione di tante squadre già esistenti unite dalla volontà di giocarsela alla pari con quelle di nativi italiani. Perugia Sport Pride – Omphalos aps – Un torneo amatoriale, inserito nel programma delle iniziative del Perugia Pride, che vuole porre l’accento sull’uguaglianza e la non discriminazione nel mondo dello sport delle persone omosessuali e transessuali. L’iniziativa è aperta a tutti e prevede incontri di pallavolo indoor, beach volley, calcetto all’interno di una struttura dotata anche di piscina. Roma – SSD Audace Savoia – La palestra che… Talento&Tenacia – Il progetto sostiene lo sviluppo di una palestra per persone non vedenti, gestita da una startup nel settore del fitness sociale, costituita nell’ambito del programma di inclusione sociale “Talento e Tenacia – Crescere nella Legalità” promossa dall’IPAB Asilo Savoia di Roma, dalla Regione Lazio e dal Tribunale di Roma. Torino – Associazione Rubens – Accademia dell’errore – La raccolta fondi permetterà di potenziare le attività di un maneggio in un parco vicino Torino per creare un centro ippico per la riabilitazione di persone con disagio psichico e neurologico. L’obiettivo è creare un centro di formazione professionale nel settore equestre per ragazzi con disagio. Bari – ASD Pink sport time – Traveling sports in pink – Associazione da sempre impegnata nella promozione della parità di genere nel – ed attraverso – lo sport in Puglia, propone la raccolta di risorse per un progetto itinerante (Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia, Barletta, ecc.) per la diffusione degli sport al femminile in tutta la Regione, in particolare calcio e basket tramite una serie di camp in-formativi teorici e pratici con uno staff professionale. Bologna – Sport insieme APD Hic Sunt Leones – Il progetto promuove l’accesso alla pratica sportiva come strumento di coesione e partecipazione per bambini e giovani, mirato all’inclusione di chi proviene da contesti di fragilità economica, sociale, educativa. Attraverso corsi e laboratori ad accesso gratuito di boxe, calcio e rugby in due centri sportivi e nelle scuole primarie della periferia urbana di Bologna, vuole avvicinare i più giovani ad un’idea di sport basata sulla cooperazione e sulla valorizzazione delle diversità. Vicenza – I sentieri di Caracol. Camminando per l’inclusione – ASD Polisportiva Independiente – Il progetto intende tracciare un percorso podistico, di nordic walking e trail running in uno spazio verde non ancora valorizzato di Vicenza, dove l’urbanizzazione lascia spazio a una collina di biodiversità: la Gogna. L’obiettivo è creare e posizionare, lungo questo suggestivo percorso immerso nel verde, una cartellonistica che narri, passo dopo passo, le storie di donne e uomini conosciuti nel mondo dello sport per il loro impegno nella lotta contro le discriminazioni e a favore dell’integrazione.

Grazie al crowdfunding al via 7 progetti di sport per l’integrazione. Concluso il bando di Banca Etica su Produzioni dal Basso ultima modifica: da