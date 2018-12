Banca Etica partecipa come investitore privato alla raccolta fondi a sostegno della startup bergamasca Viktor

di

A pochi giorni dalla scadenza, con una raccolta che si sta avvicinando ai 280mila euro, da parte di una quarantina di investitori, Banca Etica interviene come investitore professionale per sostenere la volata finale di Viktor, la startup bergamasca nata per diffondere nel mondo l’opportunità rappresentata dal metodo Viktor, che tratta la funzionalità e la fisiologia del movimento come mai nessuno prima per restituire aspettative di movimento autonomo anche a pazienti con serie lesioni spinali.

Viktor s.r.l. ottiene così l’endorsement del gruppo bancario di riferimento nella finanza etica e sostenibile.

È il terzo investimento di Banca Etica su StarsUp, il portale autorizzato dalla Consob per l’equity crowdfunding.

La workstation VIK-16 sviluppata da Viktor nei laboratori del Polo per l’Innovazione Tecnologica della Provincia di Bergamo e che rivoluziona il concetto, i limiti, gli effetti e l’uso dell’elettrostimolazione, ha compiuto un decisivo passo avanti ottenendo la certificazione CE necessaria per avviarne la produzione e la commercializzazione su vasta scala in partnership con BTS Bioengineering s.p.a.

Ultimi giorni di raccolta quindi per chiunque volesse unirsi a questo importante progetto innovativo dal grande potenziale di sviluppo: l’offerta scade venerdì 14 dicembre per consentire a tutti gli investitori di beneficiare dell’agevolazione fiscale del 30% nella prossima dichiarazione dei redditi.

