Banca Etica: utile gruppo ha sfiorato gli 11 mln nel 2020

Il consiglio di amministrazione di Banca Etica ha deliberato il progetto di bilancio integrato per il 2020 da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci e delle socie che si svolgerà il 22 maggio in streaming sul sito partecipazione.bancaetica.it.

L’utile consolidato del gruppo Banca Etica (che comprende Banca Etica, Etica sgr e Cresud) nel 2020 ha sfiorato gli 11 milioni di euro (erano 10 milioni nel 2019). Banca Etica ed Etica sgr hanno raggiunto l’utile più alto della loro storia: rispettivamente 6,4 milioni di euro e 6,8 milioni di euro. Nel difficile anno segnato dalla pesante crisi economica innescata dalla pandemia, Banca Etica è riuscita ad aumentare del 9% i crediti erogati a favore di famiglie, organizzazioni e imprese in Italia e Spagna, mantenendo le sofferenze al di sotto dell’1%.

“La solidità dei risultati del gruppo Banca Etica, anche in questo periodo così difficile tra pandemia e crisi economica, ci dà la forza per guardare al futuro con ottimismo e coraggio – afferma la presidentessa Anna Fasano -. I dati positivi di tutte le principali poste sono il risultato dell’attività di sviluppo e crescita progressiva che le società del gruppo hanno confermato anche nel 2020. In assemblea illustreremo ai soci e alle socie il nuovo piano strategico: il primo pensato in un’ottica di gruppo e costruito tramite un percorso partecipato che ha coinvolto migliaia di soci, persone fisiche e organizzazioni, in un percorso di ascolto e confronto. Banca Etica vuole ribadire la propria unicità tra le tante proposte di finanza sostenibile che si stanno affacciando sul mercato. Con la crescita del capitale sociale saremo sempre più il Gruppo Bancario al servizio dell’economia civile, solidale e pulita in Italia e in Spagna”.

I dati di bilancio – highlights

Capitale sociale: 77,4 milioni di euro (+5% rispetto al 2019)

Risultato netto dell’esercizio: 11 milioni di euro (6,4 milioni per Banca Etica; 6,8 milioni di per Etica sgr; 10mila euro per Cresud)

Clienti: 100.000 (+5% rispetto al 2019)

Raccolta di risparmio diretta: 2 miliardi di euro (+18% sul 2019). Negli ultimi 5 anni la raccolta diretta di Banca Etica è cresciuta dell’88% contro una media del sistema bancario del +15% (dati ABI)

Raccolta di risparmio indiretta (fondi di Etica sgr): 765 milioni di euro (+8% rispetto al 2019)

Impieghi (crediti): 1.1 miliardi di euro (+9% rispetto al 2019). Anche in questo caso la crescita degli impieghi negli ultimi 5 anni è del +60%, in assoluta controtendenza rispetto al sistema bancario che nei 5 anni ha addirittura ridotto i crediti a famiglie, organizzazioni e imprese (dati ABI).

Nel 2020 le sofferenze nette (i crediti più deteriorati) per Banca Etica sono state pari allo 0,81%, a fronte di una media italiana dell’1,21%

CET1 = 15,1% (in crescita rispetto al 2019 e in linea con i dati più virtuosi del sistema bancario)

Total Capital Ratio = 17,5%