Banca Ifis apre la seconda filiale in Emilia Romagna. Avviato il recruiting

Parte dall’Emilia Romagna il piano di sviluppo territoriale di Banca Ifis che, in linea con gli obiettivi strategici tracciati nel Piano industriale 2020/2022, ha scelto di raddoppiare la propria presenza nella regione. Dopo la filiale di Bologna, la banca prevede l’apertura di un nuovo presidio territoriale emiliano nei prossimi mesi. Si tratta, per l’intero gruppo, della filiale numero 27 e porterà all’assunzione di nuovi consulenti del credito, per i quali il recruiting è già stato avviato.

Il gruppo Banca Ifis è un player attivo nello specialty finance, le cui principali attività di business sono: servizi e soluzioni di credito alle imprese e acquisizione/gestione di portafogli di crediti deteriorati. L’istituto promuove progetti dedicati alla manifattura, alle filiere del made in Italy, all’educazione e all’innovazione digitale e conta 80 mila imprese clienti in tutta Italia e oltre 7 mila clienti operativi in Emilia Romagna (il 9% circa del totale).

L’annuncio è arrivato lo scorso 6 febbraio in occasione del convegno dal titolo “Fattore I: quale innovazione per il futuro delle pmi?”, organizzato a Bologna da Banca Ifis in collaborazione con il Gruppo 24 Ore con il patrocinio di Confindustria Emilia Centro.

“L’apertura di una seconda filiale in Emilia Romagna è un passo importante nel progetto di crescita di Banca Ifis – ha spiegato Raffaele Zingone, responsabile della direzione centrale affari -. Vogliamo portare nei territori un nuovo modello di Banca ma soprattutto di relazione. Velocità nella risposta, approccio dinamico e mobilità, intesa come capacità di stare davvero dentro le aziende, sono il nostro Dna imprenditoriale. La nostra strategia è finalizzata a fornire la migliore risposta nel minor tempo possibile. Per questo stiamo affinando un pacchetto di servizi e prodotti completo che comprende: factoring, leasing, anticipo crediti, finanza strutturata, advisory e consulenza strategica”.

“Con il suo ecosistema industriale, i distretti e circa 400 mila imprese attive, l’Emilia Romagna è una regione strategica che Banca Ifis ha deciso di presidiare ancora più da vicino – ha dichiarato il direttore generale Alberto Staccione -. Se guardiamo al target pmi, che è quello di riferimento di Banca Ifis, le aziende che presentano le migliori opportunità, e al tempo stesso le maggiori esigenze, sono quelle più dinamiche che stanno crescendo velocemente. A loro ci vogliamo rivolgere, in particolare, per la creazione di un nuovo e quotidiano rapporto di partnership dove sia la banca sia l’Impresa devono fare la propria parte, stringendo un patto di reciproca chiarezza, trasparenza e responsabilità”.

“La struttura industriale della nostra regione, organizzata in filiere, ci permette di superare e anzi valorizzare i limiti tipici della medio-piccola dimensione di molte delle imprese che popolano il territorio, a testimonianza dell’eccellenza del tessuto imprenditoriale emiliano – ha aggiunto Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia Area Centro -. In un contesto generale sempre più complesso e caratterizzato da una forte competitività, è indispensabile che le aziende possano cogliere al meglio le opportunità di crescita e sviluppo sia sul mercato interno che internazionale. In questo senso, siamo molto felici di accogliere un nuovo presidio territoriale emiliano di Banca Ifis, che consentirà alle imprese di affrontare il proprio percorso di crescita in maniera strutturata”.

Durante l’evento è stata inoltre presentata una nuova edizione del “Market watch pmi”, realizzato dall’istituto, che ha analizzato 62 mila bilanci societari per enucleare le migliori performance d’impresa e individuare 1.040 “Pmi stellari” con il loro modello di business vincente. Nove i settori manifatturieri presi in considerazione: automotive, costruzioni, logistica e trasporti, agroalimentare, meccanica, moda, tecnologia, chimica e farmaceutica, sistema casa.

L’ecosistema esaminato rivela per il biennio 2016-2018 ricavi in crescita media del 4,3% l’anno, un aumento degli investimenti del 3,4%, e una voce dipendenti che segna un più 5,6%. La ricerca ha estrapolato due sottoinsiemi di aziende con performance sopra la media: sono le pmi top, con ricavi medi pari a 7,1 milioni di euro e una marginalità media annua di +15,8%, e le pmi stellari che rivelano una crescita dei margini medi annui del 23,6%. Queste ultime, pari a 1.040 società, presentano una dinamica a due cifre nelle risorse umane: +20,8% la variazione media annua dei dipendenti e alla voce investimenti +16,7%.

L’analisi sul campo, condotta al fianco del dipartimento di management dell’Università Ca’ Foscari e in collaborazione con il dipartimento di Scienze Economiche e aziendali dell’Università di Padova, ha fatto emergere dalla voce delle stesse pmi qual è il “Fattore I” che ne ha determinato l’accelerazione. Si tratta dell’investimento nelle nuove tecnologie per personalizzare offerta e prodotto: nel 60% dei casi, le pmi intervistate, grazie agli investimenti in 4.0, sono diventate davvero imprese manifatturiere digitali. L’unico limite resta la difficoltà nel reperire figure professionali tecniche adeguate nella gestione del cloud computing, per l’integrazione dei sistemi informativi, la robotica collaborativa, cyber security, big data, IOT, intelligenza artificiale e realtà aumentata.