Banca Ifis: Claudio Zirilli nuovo responsabile leasing e noleggio

Claudio Zirilli è il nuovo responsabile della business unit leasing e noleggio del gruppo Banca Ifis. Lo ha annunciato oggi la società.

Milanese, 52 anni, Claudio Zirilli è un manager con una ventennale esperienza in ambito bancario. “La sua nomina va a rafforzare ulteriormente la struttura manageriale di Banca Ifis che, con il nuovo piano industriale, punta a consolidare la propria leadership nei core business a più alta opportunità di crescita e redditività – si legge in un comunicato stampa -. Il gruppo nato nel 1983 come operatore specializzato nel factoring, con un solido posizionamento competitivo nei servizi e nel sostegno alle piccole e medie Imprese, oggi si posiziona al quinto posto nel factoring in termini di turnover con una quota di mercato del 5%. Nel 2021, la banca è stata top leader nel leasing su auto elettriche con una quota di mercato del 16,1%”.