Banca Ifis presenta Credito Agricolo, realtà specializzata per dare valore all’agricoltura italiana

Forte di una conoscenza verticale nelle filiere produttive dell’economia reale e di una competenza pluriennale sviluppata lavorando a fianco delle Pmi, Banca Ifis lancia Credito Agricolo, l’area dedicata alle imprese che lavorano nel settore agricolo.

Si tratta di un comparto chiave per il Paese, in continua trasformazione e con una forte vocazione alla produzione di beni per un mercato internazionale. Per questo Banca Ifis Impresa, che conosce molto bene il settore e ad oggi conta al suo attivo già circa 400 Pmi agricole clienti, ha deciso di affiancare le aziende agrarie italiane dedicando energie, prodotti specializzati e un team di professionisti esperti.

Grazie a Credito Agricolo le aziende agricole potranno trovare interlocutori in grado di ascoltare e proporre servizi creati ad hoc e soluzioni individuali disegnate per beneficiare dei fondi europei per l’agricoltura oltre a finanziare il circolante commerciale e sostenere gli investimenti futuri.

I professionisti di Credito Agricolo si presenteranno per la prima volta agli operatori del settore alla Fieragricola, dal 31 gennaio al 3 febbraio a Verona. Saranno disponibili ad incontrare persone e società al Padiglione 7 – Stand B1 per presentare i servizi (leasing, factoring e molto altro) dedicati al settore dell’agroalimentare e in particolare:

Anticipo Pac (anticipo contributi comunitari per l’agricoltura): permette di ottenere l’anticipazione dell’importo del contributo Pac annuale spettante all’impresa agricola;

Anticipo Contributi: consente di sfruttare i finanziamenti europei per l’agricoltura e di ricevere un fido a fronte dei contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale o da qualsiasi altro stanziamento regionale, nazionale o comunitario, finalizzato al sostegno degli investimenti in Agricoltura.

Banca Ifis Impresa annuncia inoltre di aver firmato una convenzione con CreditAgri Italia, player specializzato nell’area di assistenza e consulenza in materia di credito e finanza d’impresa e presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Attraverso il rilascio di garanzie in favore del sistema bancario, CreditAgri sostiene e facilita l’accesso al credito per le imprese associate, per le cooperative agricole e le società di capitali.

“La creazione di un’area specializzata dedicata ai finanziamenti per l’agricoltura – ha dichiarato Luca Bigatti, responsabile Sviluppo Agricoltura di Banca Ifis Impresa – rappresenta un momento di svolta nella nostra azione di sviluppo sul territorio proprio in un mercato centrale del Made in Italy che ha sempre più bisogno di sostegno. Grazie inoltre alla convezione con CreditAgri e ad una rete commerciale forte e competente, possiamo allargare il nostro raggio di azione e supportare a 360° l’attività imprenditoriale delle Pmi”.

A supportare la conoscenza dei servizi di Credito Agricolo anche il nuovo sito web www.creditoagricolo.it completamente dedicato ai finanziamenti nel settore agricolo, attraverso il quale le imprese possono ricevere informazioni sugli incentivi agricoltura 2017 o effettuare una richiesta di finanziamento, mettendosi in contatto con il contact center “Filo Diretto”.

