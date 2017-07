Banca Ifis presenta MondoLeasing, “blogazine” dedicato al leasing e al noleggio

di

Banca Ifis ha presentato a Milano e in diretta social il nuovo blog www.mondoleasing.it, il primo sito di informazione italiano dedicato ai temi del leasing e del noleggio. La ricerca online di informazioni su questi strumenti di finanziamento è infatti viva, ciò che mancava era un contenitore semplice, dinamico e moderno che potesse soddisfare le domande degli utenti. Per colmare questo gap nasce MondoLeasing, che si pone anche l’obiettivo di costruire una community nel mercato online, raccogliendo traffico ed interesse in rete.

Sono sempre di più le aziende italiane che ricorrono a soluzioni di leasing per diverse tipologie di beni, dall’industriale al tecnologico fino ai veicoli industriali, per sostenere la propria crescita e supportare quotidianamente il proprio lavoro.

Il blog, spiega una nota, vuole essere un punto di riferimento per le realtà italiane in crescita, un magazine online ma anche una piattaforma di discussione per confrontarsi apertamente con esperti e operatori sulle novità normative, fiscali e settoriali legate alla soluzione finanziaria. Uno spazio dedicato alle aziende e ai professionisti del settore dove trovare guide semplici e approfondimenti realizzati da una redazione di esperti, sempre alla ricerca di contributori ed influencer. I video saranno uno dei contenuti principali del blog, con interviste ai professionisti del settore, ad aziende ed imprenditori, a rappresentanti delle associazioni del settore.

I professionisti e gli imprenditori potranno incontrarsi e parlare direttamente tramite un modulo interattivo, contribuendo ad alimentare il blog. Uno strumento ulteriore per stimolare la conversazione e raggiungere i lettori è l’ecosistema social: sono infatti già attivi i canali Facebook, Instagram, Twitter e YouTube di Mondo Leasing.

“Sono orgoglioso della nascita di Mondo Leasing, che saprà dare voce ai veri protagonisti del mercato – ha dichiarato Massimo Macciocchi, consigliere delegato di Ifis Leasing -. Uno strumento che saprà supportarne ancora di più lo sviluppo del leasing attraverso un approccio trasparente e di vera apertura e dialogo. Apertura e dialogo che sono già i cardini di Banca Ifis Impresa: elementi fondamentali per poter gestire al meglio le richieste di finanziamento dei nostri clienti e per far capire ai nostri interlocutori che abbiamo entusiasmo, voglia e passione per crescere e svilupparci”.

Gianluca De Candia, direttore generale di Assilea, è intervenuto alla presentazione ed ha sottolineato come “gli strumenti agevolativi messi in campo dal Governo trovano particolare vantaggio nello strumento del leasing, che consente di acquisire la disponibilità immediata di un bene senza intaccare la liquidità e permette di avere in un unico canone il finanziamento insieme a un’ampia gamma di servizi aggiuntivi, come le coperture assicurative, manutenzione, consulenza tecnica integrata”.

