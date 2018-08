Banca Ifis, siglati accordi di partnership con Tesla, Unipol Banca e Attiva

di

La business unit Leasing di Banca Ifis, banca specializzata nel finanziare le filiere produttive del Made in Italy, ha siglato alcuni accordi con partner di livello nazionale e internazionale in vari segmenti (strumentale, autoveicoli e technology).

Il primo accordo è stato finalizzato con Tesla, l’azienda leader globale nella produzione di veicoli elettrici: Banca Ifis è un preferred partner per l’Italia. Tutti coloro che desiderano finanziare attraverso lo strumento del leasing un veicolo Tesla possono avvalersi delle iniziative offerte dalla casa automobilistica e Banca Ifis. L’accordo, che si è concretizzato dopo un costruttivo periodo di confronto e conoscenza con il gruppo americano, rappresenta una partnership molto importante per Banca Ifis Impresa perché conferma l’impegno della banca nel settore green del trasporto, mantenendo alta l’attenzione in un mercato auto in continua evoluzione.

Il secondo accordo è stato firmato con Unipol Banca, per promuovere il leasing finanziario dei segmenti strumentale e autoveicoli con i clienti di Unipol Banca in tutta Italia. L’accordo, che ha durata triennale, permetterà alle imprese che necessitano di supporto finanziario di approfondire in maniera capillare la conoscenza della soluzione del leasing da valutare per gli investimenti: uno strumento che sta avendo un forte trend di ripresa e raggiungendo livelli di penetrazione straordinari rispetto al finanziamento bancario. Per illustrare i vantaggi dell’accordo, Banca Ifis ha programmato dei corsi di formazione specifici alla rete territoriale di Unipol Banca, in un approccio di collaborazione e creazione di valore per il cliente finale.

Un ulteriore accordo è stato siglato con Attiva, leader nel settore tecnologia in Italia, che ha ampliato la sua offerta con i servizi finanziari di Banca Ifis, scegliendola come preferred partner. I prodotti offerti vanno dal leasing al noleggio per asset ad alta tecnologia.

Velocità, trasparenza, comunicazione, prodotti diversificati e semplificazione dei processi interni, uniti ad una grande attenzione alla digitalizzazione dei servizi sono solo alcuni degli elementi centrali che hanno permesso a Banca Ifis di raggiungere importanti risultati e di concretizzare le sopracitate partnership, sostenendo la competitività delle imprese del Paese.

“Le intese firmate con Unipol Banca, Tesla e Attiva sono un altro segnale forte che Banca Ifis dà alle imprese del territorio e all’economia reale, oltre che ai propri partner – ha dichiarato Massimo Macciocchi, direttore leasing di Banca Ifis -. Vogliamo essere sempre più vicini alle esigenze delle piccole e medie imprese, supportando a 360° l’attività imprenditoriale e favorendo l’accesso a soluzioni finanziarie innovative grazie a prodotti specializzati e a un team di professionisti esperti. Viviamo un momento in cui il sistema imprenditoriale italiano, supportato anche dagli incentivi governativi, sta investendo ed innovando e grazie alle nostre partnership, Banca Ifis Impresa sarà sempre più al fianco dell’Italia che produce”.

