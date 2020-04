Banca Ifis rinvia la distribuzione di dividendi al 1° ottobre 2020

Il consiglio di amministrazione di Banca Ifis, riunitosi oggi in via straordinaria, dando seguito alla raccomandazione di Banca d’Italia del 27 marzo 2020 in merito alla politica dei dividendi nel contesto della pandemia da Covid-19, ha deciso di attenersi responsabilmente alle indicazioni delle Autorità di Vigilanza, proponendo il rinvio della distribuzione dei dividendi per l’esercizio 2019 almeno fino al 1° ottobre 2020.

Nel rispetto delle disposizioni applicabili e fermo il fondamentale presidio della solidità patrimoniale del Gruppo, Banca Ifis è peraltro fiduciosa di poter dare esecuzione alla distribuzione dei dividendi non appena, dopo il 1° ottobre 2020, le condizioni lo consentano.

La Banca ritiene infatti che, anche nell’attuale contesto economico e finanziario, la propria proposta di distribuzione dei dividendi sia giustificata dalla solidità della propria situazione patrimoniale e di liquidità, anche in scenari di stress, e dalla forza del modello di business. Grazie a questi ultimi la Banca ha sempre dimostrato, anche nei periodi di crisi, capacità di distribuire valore agli azionisti e di generare benefici per tutti gli stakeholder, con particolare attenzione al ruolo di sostegno all’economia reale e alle Piccole e Medie Imprese.

Negli ultimi 25 anni il patrimonio netto di Banca Ifis è, infatti, cresciuto di circa 1,5 miliardi di euro e la Banca ha pagato circa 0,4 miliardi di euro di dividendi.

Negli ultimi dieci anni, Banca Ifis si è stabilmente posizionata al quarto posto tra le banche italiane quotate in termini di utile generato senza fare ricorso ad aumenti di capitale.