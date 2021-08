Banca Ifis: utile netto +31,5% nel I semestre 2021

Il consiglio di amministrazione di Banca Ifis, presieduto dal vice presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, ha approvato oggi i risultati del primo semestre 2021 che vedono un utile netto a 48,3 milioni di euro, in crescita del 31,5% rispetto allo stesso periodo 2020.

Nei primi sei mesi dell’anno la banca registra un incremento a doppia cifra per i ricavi che raggiungono i 292,6 milioni di euro, il massimo storico al netto della Pppa (277 milioni di euro). Record anche per i recuperi di cassa dei portafogli npl acquistati pari a 170 milioni di euro. In un contesto macro-economico in miglioramento, oltre il 70% dei clienti che aveva richiesto la moratoria ha ripreso regolarmente i pagamenti. Il programma di digitalizzazione della banca prosegue in linea con la pianificazione.

“I risultati del primo semestre confermano la solidità del nostro modello di business che ha saputo subito cogliere i miglioramenti del contesto macroeconomico – spiega Frederik Geertman, amministratore delegato di Banca Ifis –. Rispetto alle previsioni per l’anno in corso, sono convinto della capacità della Banca di creare utili sostenibili e ricorrenti: per il 2021 stimiamo un margine di intermediazione compreso tra 540 e 560 milioni di euro e un utile di esercizio compreso tra 80 e 90 milioni di euro, assumendo uno scenario in progressivo miglioramento del contesto macroeconomico, nessuno shock legato a nuovi lockdown negli Stati Uniti, in Europa o in Italia e il continuato supporto dei Governi e delle banche centrali alla ripresa economica».

Guidance 2021

Banca Ifis stima ricavi tra 540 e 560 milioni di euro e un utile netto tra 80 e 90 milioni di euro

Risultati primo semestre 2021