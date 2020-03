Banca Ifis rafforza il top management: Patrizia Giuliani chief Hr officer e Katia Mariotti responsabile direzione centrale Npl

Prosegue il rafforzamento della squadra manageriale di Banca Ifis con l’ingresso di due donne manager di comprovata esperienza, che vanno a integrare il team di professionisti già presente all’interno del Gruppo. A far data dal 24 febbraio, Patrizia Giuliani è la nuova chief Hr officer del Gruppo Banca Ifis mentre da oggi, 2 marzo, Katia Mariotti è la responsabile della nuova direzione centrale Npl. Entrambe riportano all’amministratore delegato Luciano Colombini.

Patrizia Giuliani sarà impegnata nell’attuazione dei programmi e delle politiche del personale del Gruppo Banca Ifis, supportandone il consolidamento e la crescita.

Dal 2001 Giuliani ha ricoperto il ruolo di direttore risorse umane Italia di Calyon Corporate and Investment bank, dal 2008 al 2018 quello di Hr country head per Ubs Europe SE, quindi è stata responsabile delle Risorse Umane del Gruppo Banca Carige. Giuliani assume l’incarico in sostituzione di Paolo Zennaro. A lui vanno i più vivi ringraziamenti per la professionalità e la dedizione profuse in tutti questi anni nel Gruppo Banca Ifis.

Katia Mariotti assume il ruolo di responsabile della nuova direzione centrale Npl che nasce con

l’obiettivo di coordinare la presenza del Gruppo Banca Ifis nel settore dei crediti non performing e degli asset sottostanti. Mariotti lavorerà congiuntamente con Francesco De Marco, direttore generale di Fbs S.p.A. e responsabile delle piattaforme di gestione e recupero, e con Riccardo Sigaudo, responsabile Npl Transactions, per raggiungere insieme i target delineati dal nuovo piano industriale della banca.

Già partner di EY e Leader del settore Restructuring e Non Performing Exposures per l’area mediterranea, Mariotti è stata partner presso primarie società di consulenza direzionale e vanta una decennale esperienza in Royal Bank of Scotland tra Milano, Londra e New York.