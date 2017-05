di

Ad aprile sono stati 4 i nuovi banker, tutti di provenienza bancaria, entrati a far parte della rete di Banca Mediolanum.

Da inizio anno salgono così a 42 i nuovi professionisti entrati nella rete guidata dal direttore commerciale Stefano Volpato, 20 dei quali con un background bancario. Tutti e quattro i neo inseriti in aprile hanno maturato una pluriennale esperienza in “banche tradizionali” anche in ruoli apicali.

Nel dettaglio cambiano casacca: Mario Topini, Daniele Barro, Salvatore Vitiello e Giorgio Grisogoni.

Dopo un’esperienza qualificata e di lungo corso in Banca Monte dei Paschi di Siena ricoprendo diversi ruoli, Mario Topini entra a far parte della rete guidata da Claudio Gilioli, regional manager della Toscana e dell’Umbria. Daniele Barro, bancario da 15 anni, gli ultimi 7 dei quali come direttore di filiale per Banca Popolare di Cividale, entra nella squadra guidata da Antonio Cibin, regional manager del Triveneto Est.

Salvatore Vitiello, entrato nel 2002 nell’allora Banca Antonveneta, lascia il ruolo di titolare di filiale, che ricopriva dal 2013, per entrare a far parte della rete guidata da Paolo Scapin, regional manager del Triveneto Ovest.

Dopo 8 anni in Banca di Credito Cooperativo di Roma, Giorgio Grisogoni, lascia il ruolo di vice direttore di agenzia e responsabile dei servizi, che ricopriva dal 2014, per entrare nelle fila dei banker guidati da Costante Turchi, regional manager del Lazio, Campania, Basilicata (Potenza) e Sardegna.

Banca Mediolanum, ad aprile 4 nuovi ingressi nella rete ultima modifica: da