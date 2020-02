Banca Mediolanum, al via la seconda Elite Mediolanum Lounge

Prende il via da oggi la seconda Elite Mediolanum Lounge, in virtù della rinnovata partnership strategica tra Banca Mediolanum ed Elite, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group che si propone di accelerare la crescita di pmi innovative attraverso un percorso di sviluppo organizzativo e di governance.

Sono 18 le nuove imprese ammesse in Elite, che saranno accompagnate, dal loro consulente finanziario di riferimento, in questo percorso formativo. Nei prossimi 24 mesi verranno affrontate diverse tematiche per acquisire le competenze indispensabili per continuare a crescere in un mercato in costante evoluzione e per poter aspirare ad accedere a un mercato di capitali meno bancocentrico.

Le 18 nuove imprese rappresentano settori merceologici eterogenei: food, metalmeccanica, fashion, packaging, hotellerie, oil & gas, plastica, healthcare, aerospace, automazioni industriali, sanitari, batterie e pharma. Anche la provenienza territoriale delle aziende è varia: Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio ed Umbria.

Aggregando i dati delle classi Elite di quest’anno e dell’anno scorso, ricaviamo la seguente fotografia: 39 imprese clienti coinvolte, un fatturato aggregato pari a 2,4 miliardi di euro per 7.560 persone impiegate in totale. Geograficamente le 39 aziende risiedono per il 59% al Nord, il 36% nel Centro Italia e il 5% al Sud.

“Secondo l’analisi storica di Intermonte, le imprese medio-piccole quotate rappresentano quella parte del tessuto industriale italiano che registra tassi di crescita, in termini di profittabilità e conseguentemente di performance borsistiche, decisamente superiori rispetto alle quotate più grandi – ha spiegato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum -. Come banca imprenditoriale sentiamo il dovere di dare il nostro contributo al rilancio del Paese. Vogliamo creare i presupposti perché le nuove generazioni siano in grado di dare continuità alla propria impresa e sappiano eccellere anche in contesti internazionali. Il percorso di crescita che queste aziende intraprenderanno, ricalca il nostro: siamo un grande gruppo bancario quotato in Borsa e abbiamo ormai completato il passaggio generazionale.”

“In un contesto competitivo e finanziario in sempre più rapida evoluzione, il paradigma italiano dell’imprenditorialità geniale, ma gestita in maniera artigianale, non è più valido – ha dichiarato Diego Selva, direttore Investment Banking di Banca Mediolanum–. Le Pmi possono e devono crescere, ma in maniera strutturata, acquisendo processi, competenze, governance, managerialità per confrontarsi con un mercato globale complesso. La formazione, da sempre un faro per Banca Mediolanum, diventa quindi un aspetto imprescindibile. Per questo vogliamo affrontare questo percorso di crescita insieme alle aziende, al loro fianco”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a un nuovo gruppo di imprese che entrano oggi in Elite grazie alla strategica collaborazione con Banca Mediolanum – ha aggiunto Marta Testi, head of Elite Italy -. Le 18 società che intraprendono oggi questo percorso, provengono da sette diverse regioni italiane e si uniscono alle oltre 1.400 eccellenze, da 45 Paesi e 36 diversi settori che fanno parte di questo ecosistema unico a supporto della crescita. Le società avranno la possibilità di accedere a competenze e a nuovi capitali per finanziare la crescita a livello nazionale e internazionale”.