Banca Mediolanum, nel I trimestre utile netto consolidato in crescita del 16%

Il consiglio di amministrazione di Banca Mediolanum s.p.a. ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017.

I risultati del gruppo nel primo trimestre, spiega una nota, si contraddistinguono ancora una volta per il significativo incremento anno su anno delle commissioni di gestione, grazie alla forte raccolta netta nei fondi comuni.

Per contro, il margine da interessi ha subìto come previsto una diminuzione importante legata alla riduzione dei

rendimenti degli attivi in titoli.

Significativo è stato l’impatto di costi per 13 milioni a sostegno del sistema bancario, con una contribuzione più che raddoppiata rispetto allo scorso anno.

Pertanto:

• L’Utile Netto Consolidato risulta di euro 84,9 milioni, in crescita del 16% rispetto al risultato dello stesso periodo del 2016.

• Il totale delleMasse gestite e amministrate è salito a Euro 81.012milioni, con un incremento del 14% rispetto al 31 marzo 2016 e del 4% rispetto al saldo di fine 2016.

• Il Common Equity Tier 1 Ratio (CET1) al 31 marzo 2017 è pari a 20,1%, uno dei più alti tra i Gruppi Bancari italiani ed europei.

Più nel dettaglio, relativamente alle attività in Italia attraverso Banca Mediolanum:

• La Raccolta Netta è stata positiva per euro 1.034 milioni complessivi nel trimestre. In particolare la raccolta netta in Fondi, che include quella realizzata attraverso le polizze Unit-Linked, si è attestata a Euro 977 milioni.

• Gli Impieghi alla clientela retail hanno raggiunto Euro 6.908 milioni, in crescita dell’8% rispetto al 31 marzo 2016, e dell’1% rispetto al 31 dicembre.

L’incidenza dei Crediti deteriorati netti sul totale crediti è pari allo 0,8%.

• Il numero di Family Banker al 31 marzo 2017 è pari a 4.330.

• Il totale dei Clienti alla stessa data si attesta a 1.191.304, in crescita del 4% rispetto alla stessa data dello scorso anno.

Con riferimento ai Mercati Esteri:

• L’Utile Netto è stato pari a 1,4 milioni di Euro.

• Complessivamente, le Masse gestite e amministrate delle controllate bancarie estere si sono attestate a Euro 4.707 milioni, in crescita del 18% rispetto al 31 marzo 2016 e del 5% rispetto al 31 dicembre.

