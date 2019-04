Banca Mediolanum pubblica su blokchain la dichiarazione non finanziaria

top AD title (i titoli sono opzionali)

Banca Mediolanum ha reso noto di aver certificato l’immodificabilità della Dichiarazione non finanziaria (Dnf) attraverso l’utilizzo di blockchain Ethereum e la conseguente pubblicazione dell’hash del documento sul sito istituzionale della Banca.

L’adozione di questo processo di notarizzazione rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno della banca nel rendere noto a tutti gli stakeholder impegni, azioni e performance in ambito economico, sociale e ambientale.

“Esplorare i possibili campi di applicazione delle nuove frontiere dell’innovazione tecnologica per Banca Mediolanum significa procedere sul percorso della semplificazione e della dematerializzazione – afferma Oscar di Montigny, chief innovation, sustainability & value strategy officer -. Con orgoglio ci annoveriamo tra le prime banche italiane ad utilizzare i ‘servizi di notarizzazione’ offerti da Blockchain che significa contemporaneamente garantire l’autenticazione del documento, quindi la sua immodificabilità e irripudiabilità in un’ottica di trasparenza nei confronti di tutti i nostri stakeholder”.