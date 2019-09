Banca Popolare di Bari, si costituisce l’”Osservatorio sul contesto istituzionale e di mercato” rivolto ai soci

Il consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Bari, riunitosi nella giornata di ieri, ha approvato la costituzione dell’“Osservatorio sul contesto istituzionale e di mercato”.

L’Osservatorio si compone di tre membri, il professor Canio Trione, Lorenzo Gorgoni e il professor Giovanni Ferri, che sono autonomi e indipendenti rispetto alla banca. Si occuperà specificatamente di tutte le tematiche che riguardano i rapporti con i soci, ma anche delle iniziative volte a migliorare la liquidabilità delle azioni, promuovendo azioni specifiche che avranno l’obiettivo di far recuperare valore all’intera compagine sociale. L’osservatorio potrà essere aggiornato sulle strategie industriali della banca, senza tralasciare gli scenari delle possibili aggregazioni tra banche popolari.

Tra le altre prerogative proprie dell’Osservatorio c’è quella propositiva che permetterà, ai tre membri che lo compongono, di presentare al consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Bari delle proposte per migliorare il rapporto tra la banca, le associazioni dei consumatori e i soci.

Inoltre, sempre nella seduta di ieri, il consiglio di amministrazione, in accordo con il comitato per la tutela degli azionisti della Banca Popolare di Bari, ha deciso di prorogare al 31 dicembre 2019 il termine ultimo per poter aderire al “Protocollo di intesa per la realizzazione di una procedura di conciliazione”.

L’iniziativa, ha già raccolto l’adesione iniziale di Adiconsum, Adusbef, Assoconsum, Codacons, Confconsumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori e, successivamente, quella dell’associazione Praesidium.

La banca aveva stanziato un apposito plafond di 3,5 milioni di euro per rendere operativo e funzionante il protocollo.

Nei prossimi mesi la banca, in un’ottica di dialogo ed effettiva collaborazione con le principali associazioni aderenti al protocollo, svilupperà ulteriori misure rivolte ai propri soci.