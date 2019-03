Banca Popolare di Puglia e Basilicata, siglato accordo con Net Insurance

di

Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Net Insurance hanno siglato un accordo della durata di 5 anni che prevede l’avvio di una partnership di natura privilegiata, orientata al lungo termine.

La partnership comprende l’offerta di un catalogo dinamico di prodotti assicurativi pensato in maniera specifica per il canale bancario nell’ambito della protezione, in particolare per i rami danni non concernenti il settore auto. Già nei prossimi mesi verrà messa a disposizione della rete di vendita della Banca un’offerta multirischi retail con prodotti modulari completi, cui si affiancheranno, nel secondo semestre, soluzioni dedicate al mondo delle Pmi.

I processi che accompagneranno la commercializzazione e lo sviluppo dei nuovi prodotti saranno improntati da una forte connotazione tecnologica, riflesso anche del posizionamento di Net Insurance, strettamente legato al mondo dell’innovazione.

Per la Banca Popolare di Puglia e Basilicata questo accordo rappresenta la concreta volontà di percorrere la strada della diversificazione e della qualità percepita dei servizi alla clientela, rafforzando la consulenza a famiglie e imprese nel segmento della protezione.

Per Net Insurance si tratta del secondo accordo di Bancassicurazione in due mesi dalla fusione con Archimede che ha segnato avvio del progetto, dopo la sigla – nel mese di dicembre 2018 – dell’intesa con la Cassa di Risparmio di Bolzano. L’accordo è in piena coerenza con il Piano Industriale della Compagnia che vede lo sviluppo di quattro pilastri principali: il mondo legato alla Cessione del Quinto, lo sviluppo dei canali bancassicurazione danni e retail-broker danni e tutto l’universo legato all’Insurtech e al mondo delle piattaforme digitali.

Il presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, l’avv. Leonardo Patroni Griffi, ha affermato che “la nuova partnership si innesta con piena coerenza nel percorso tracciato dal nostro piano industriale 2017/2020, che prevede, tra l’altro, lo sviluppo di un pilastro strategico focalizzato sull’Insurtech in ottica di accelerazione del business. Per la Bppb l’accordo con Net Insurance consentirà di posizionare da protagonista la Banca al centro dell’ecosistema assicurativo digitale, iniziando così ad integrare la sua nuova natura di tech company”.

“L’accordo con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata rappresenta il secondo pilastro per Net Insurance nella creazione del business di bancassicurazione nell’ambito della protezione – ha aggiunto Andrea Battista, amministratore delegato della compagnia -. Una relazione di lunga data si concretizza ora in un progetto di ampio respiro, con una istituzione oggettivamente protagonista del presente e dell’evoluzione del mondo bancario popolare e meridionale. Le nostre aspettative nel medio periodo per questo accordo sono importanti e abbiamo ovviamente l’ambizione di superarle”.

