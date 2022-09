Banca Popolare Pugliese integra i servizi fintech di Fido nella piattaforma cqs di Links

Si amplia la partnership tra Banca Popolare Pugliese, Links management and technology (società di consulenza specializzata nello sviluppo di applicazioni software e servizi it per il mondo bancario) e Fido (piattaforma fintech di digital credit & risk scoring). Bpp, che da tempo si affida alla piattaforma cqs di Links per i servizi di cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ha ora scelto di integrare la soluzione di Fido all’interno del servizio.

Si tratta di un nuovo servizio che consente di verificare l’identità dei consumatori online e valutarne l’affidabilità in maniera semplice ed immediata. Il software analizza la qualità dei clienti, monitorando i dati ricavati dal digital footprint e i segnali digitali che definiscono e validano un potenziale cliente. Attraverso gli algoritmi di machine learning basati sull’intelligenza artificiale, i dati sono poi utilizzati, nell’ambito del finanziamento, per diversi scopi: migliorare l’onboarding, prevenire le frodi, personalizzare l’offerta.

Inoltre Banca Popolare Pugliese ha deciso di attivare la soluzione di Fido per:

aggiornamento e arricchimento del data base clienti con informazioni a valore aggiunto derivanti dal mondo digitale;

onboarding di nuovi clienti;

analisi e prescreening dei prestiti.

“La Banca Popolare Pugliese prosegue nell’intento di rendere sempre più agevole il rapporto con la propria clientela – afferma il direttore generale dell’istituto di credito, Mauro Buscicchio -. Il rinnovato rapporto con Links Management and Tecnology permetterà, attraverso l’adozione della nuova piattaforma Fido, una valutazione più veloce e puntuale del profilo di rischio della propria clientela che richiede un prestito o un finanziamento. Tutto ciò si traduce in un più rapido ed efficiente servizio coniugato con una maggiore sicurezza per la banca”.

“Sfruttando le potenzialità dell’offering di Fido nell’ambito della prevenzione delle frodi e nella valutazione della qualità e attendibilità del lead, Bpp ha esteso i servizi anche al contesto del recupero della qualità dei dati, in particolar dei recapiti dei clienti già in anagrafe – aggiunge Fabio Salvatore, business manager banking & financial services division di Links -. L’azione di data quality consente l’efficientamento delle attività di gestione che coinvolgono inevitabilmente la rete di vendita”.

“Siamo molto contenti che la partnership con Links stia già portando i primi significativi risultati. Il vantaggio di essere integrati all’interno della piattaforma ci permette di proporre diversi use case ai clienti, permettendo un uso decisamente completo e integrato della nostra platform per attività di prospecting, business intelligence, ottimizzazione marketing” conclude Paolo Mardegan, cco di Fido.