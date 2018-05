Banca Privata Leasing cerca agenti e collaboratori per la cessione del quinto

di

BPL Network, rete agenti di Banca Privata Leasing, cerca, per il potenziamento della propria rete vendita, agenti in attività finanziarie persone fisiche e collaboratori per la distribuzione dei prodotti di cessione quinto dello stipendio.

Ecco cosa offre la società:

• Ambiente innovativo giovane e dinamico: affiancandoli nel loro operato con la nostra esperienza pluriennale e passione, permettendogli di creare le migliori soluzioni per il cliente.

• Offerta unica e concorrenziale: una gamma di prodotti concorrenziale e completa che risponde alle esigenze delle famiglie e dei clienti corporate.

• Autonomia gestionale: supporto alla crescita professionale per ottenere nel tempo sempre più indipendenza, autonomia operativa e rapidità di azione.

• Crm: mettiamo a disposizione per i piccoli agenti e collaboratori una piattaforma in grado di ottimizzare la relazione con la propria clientela; soluzioni tecnologiche per automatizzare i processi e strumenti di comunicazione per gestire i contatti.

• Back office dedicato e altamente professionalizzato: tutte le attività deputate alla fase di istruttoria propedeutiche al caricamento delle pratiche di finanziamento sono centralizzate.

• Campagne di marketing: sviluppo del business dei singoli agenti/collaboratori con attività di marketing mirate.

• Postazioni di lavoro brandizzate: BPL Network organizza, assieme alla mandante Banca Privata Leasing, l’apertura di negozi finanziari a brand con un look accattivante ed esclusivo.

• Valorizzazione delle competenze professionali. Prodotti finanziari e politiche di remunerazioni competitive e di sicuro interesse.

