Banca Privata Leasing, sottoscritto accordo con Cf Assicurazioni per lo sviluppo della cessione del quinto

Nell’ottica di uno sviluppo del prodotto cessione quinto dello stipendio e delegazione di pagamento, Banca Privata Leasing ha sottoscritto una partnership con Cf Assicurazioni.

LA partnership si inserisce nel piano di forte sviluppo del prodotto che Banca Privata Leasing intende attuare nel prossimo periodo.

Dal 2017 Banca Privata Leasing ha già stipulato accordi relativi alle coperture assicurative legate al mondo della cessione del quinto con tutte le principali compagnie attive sul mercato.

“L’intento – spiega Massimo Masotti responsabile commerciale del prodotto cessione del quinto – è quello di rafforzare in modo significativo la propria presenza in questo settore e permettere di coniugare la miglior polizza assicurativa in base alle specifiche caratteristiche della clientela. Terminata la fase di start-up e considerato la rilevanza della componente assicurativa per questo settore, la banca intenderà rafforzare le partnership con quelle compagnie che sapranno aderire al meglio alle prerogative di una crescita misurata e all’insegna dell’efficienza economica per la clientela”.

