Banca Progetto, nel I trimestre utile netto superiore a 4 milioni

L’assemblea ordinaria dei soci di Banca Progetto s.p.a., specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, ha approvato il bilancio di esercizio 2019, a disposizione del pubblico sul sito internet www.bancaprogetto.it.

I risultati finanziari del 2019 evidenziano un totale attivo di euro 1,2 miliardi, una perdita netta di euro 6,9 milioni e un CET 1 Ratio del 16,6%, che si confrontano rispettivamente con un totale attivo di euro 0,5 miliardi, una perdita netta di euro 13,8 milioni e un CET 1 Ratio del 17,6% registrati alla fine del 2018.

L’assemblea ha inoltre approvato le politiche di remunerazione, ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale, per l’esercizio 2020.

Il consiglio di amministrazione di Banca Progetto riunitosi lo stesso giorno dell’assemblea, ha approvato i risultati gestionali del primo trimestre 2020, che evidenziano un totale attivo di euro 1,4 miliardi e un utile netto superiore a euro 4 milioni.

Il risultato del primo trimestre, spiega una nota, conferma il continuo percorso di crescita della banca che si rafforza ulteriormente nelle due attività core, la cessione del quinto e i finanziamenti alle piccole e medie imprese, grazie alle iniziative commerciali e di potenziamento dei processi posti in essere nello scorso esercizio. Il cda ha altresì approvato l’estensione dell’operatività di raccolta da clientela retail, tramite conti di deposito, sui mercati di Spagna e Olanda che inizierà nel mese di maggio.