Banca Reale inaugura filiale a Roma

È stata inaugurata ieri a Roma la nuova filiale di Banca Reale. È operativa già da alcune settimane e sita nel cuore storico di Roma, in via San Claudio 72, vicino a Largo Chigi.

Dopo l’apertura delle sedi di Torino, Borgosesia, Milano, Parma, Legnano, Verona, Bologna e Udine, la filiale capitolina rappresenta un tassello importante nel progetto di sviluppo della banca di Reale Group, in un territorio in cui è già ben radicato attraverso la presenza delle agenzie di Reale Mutua e Italiana Assicurazioni.

Una filiale giovane e innovativa, che integra le nuove tecnologie digitali e offre consulenza specialistica a 360° a privati e imprese grazie alla professionalità dei propri consulenti. Direttrice della filiale è Claudia Genio, professionista con una solida esperienza nel settore.

“La tradizione è l’innovazione che ha avuto successo: questa è Banca Reale– ha dichiarato Massimo Luviè, Condirettore Generale di Reale Mutua e Direttore Generale di Banca Reale – “La professionalità delle nostre persone, sostenuta dall’innovazione tecnologica, permetteranno una sempre maggior sinergia tra la componente bancaria e quella assicurativa, garantendo vicinanza ai nostri clienti e permettendoci di rispondere in maniera efficace alle loro esigenze – ha dichiarato Massimo Luviè, condirettore generale di Reale Mutua e direttore generale di Banca Reale -. Il gruppo offre soluzioni e tutela a più 4,6 milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi; con oltre 3.700 dipendenti tra Italia, Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato secondo il Modello Interno Parziale di Gruppo, pari al 293% (ISEM2021). Reale Group al 30/06/2021 ha chiuso con utile pari a 151 milioni di euro, con una raccolta premi superiore ai 2,63 miliardi di euro, in crescita del 5,5% rispetto all’analogo periodo del 2020”.