Banca Reale presenta “YouGo”, nuovo prodotto di credito assicurativo di banca reale

YouGo! Impresa Protetta è il nuovo prodotto di Banca Reale che consente alle imprese di finanziare in modo semplice e immediato le polizze assicurative di Reale Group a loro intestate. Grazie a un processo altamente automatizzato Banca Reale è la prima banca nel mercato a consentire alle agenzie di attivare l’indagine sul merito creditizio e di ricevere l’accettazione o il diniego alla concessione del finanziamento da parte della Banca entro pochi minuti.

Per avviare il processo per l’apertura della linea di credito, per un importo massimo di 30.000 euro, è sufficiente avere a disposizione la Partita Iva dell’azienda da finanziare.

YouGo! Impresa Protetta permette di finanziare una o più polizze in pochi passi, direttamente in una delle oltre 500 Agenzie di Reale Group al fine di dilazionare le spese assicurative offrendo la possibilità alle aziende di utilizzare uno strumento semplice per pagare le coperture assicurative, senza che siano vincolate a un versamento in un’unica soluzione.

Grazie alla formula della linea di credito a revoca, i clienti hanno a disposizione a tempo indeterminato un plafond dedicato al finanziamento delle polizze di Reale Group, che possono decidere di utilizzare a propria discrezione e con la massima flessibilità.

L’importo concesso con la linea di credito può essere impiegato nel tempo per finanziare nuove polizze, dal momento che i pagamenti progressivi delle rate ne consentono il ripristino, permettendo quindi ai clienti di finanziare ulteriori coperture assicurative.

“Con YouGo! Impresa Protetta semplifichiamo la vita delle imprese con una proposta integrale attraverso una copertura assicurativa immediata e il finanziamento della stessa erogato direttamente dalla Banca di Reale Group – ha dichiarato Massimo Luviè, direttore generale di Banca Reale –. Abbiamo voluto offrire ai nostri clienti e a tutte le Società di Reale Group rapidità e semplicità, automatizzando e digitalizzando l’intero processo”.

