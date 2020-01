Banca Sella, Sara Kraus responsabile del nuovo servizio di business development

Banca Sella ha creato il servizio di business development dedicato alla clientela privata e dei family office, la cui responsabilità è stata affidata a Sara Kraus.

Sara Kraus ha sviluppato una notevole expertise nel business development ed entra in Banca Sella dopo le esperienze prima in Ubs e più recentemente in Indosuez Wealth Management dove ha integrato le sue competenze con l’attività di head of partner&fundraising presso l’incubatore di startup “Le Village” di Credit Agricole, interagendo principalmente con family offices e clientela della fascia Hnwi.

Il nuovo servizio, che risponde alla struttura dedicata al private banking di Banca Sella guidata da Leonardo Cervelli, è stata creata per sviluppare un servizio di family business in grado di integrare finanza straordinaria e ordinaria a supporto della crescita delle aziende, favorire l’incontro tra aziende e start up per generare opportunità di partnership e si rivolge ai professionisti del mercato per presentare opportunità in asset class innovative e rivolte al mercato dell’economia reale.