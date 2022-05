Banca Sella – Yolo, al via partnership su instant insurance

Banca Sella ha siglato una partnership con Yolo per il lancio di micropolizze assicurative digitali, attivabili on demand, che possono essere sottoscritte istantaneamente e in totale autonomia tramite smartphone.

La partnership permette a Banca Sella di ampliare la propria offerta assicurativa facendo leva sulle competenze digitali di Yolo e si inserisce nell’ambito dello sviluppo dell’insurtech e nel processo di trasformazione digitale che negli ultimi anni ha cambiato gli stili di vita e l’approccio all’acquisto di beni e servizi, rafforzando la collaborazione con il gruppo Generali, in particolare con le controllate Genertel e Genertellife.

“Queste soluzioni di instant insurance, realizzate in collaborazione con Genertel, riguardano diverse aree di protezione (tempo libero, sport, viaggi e vacanze) e si caratterizzano per la semplicità e velocità del processo d’acquisto, la possibilità di personalizzazione e hanno una copertura temporanea da uno a massimo 30 giorni”, si legge in un comunicato stampa.

I clienti possono valutare le polizze sul proprio smartphone, selezionare la tipologia, la durata della copertura e l’elenco di altre persone da assicurare. Una volta visualizzato e confermato il preventivo, potrà perfezionare l’acquisto e procedere direttamente al pagamento tramite conto corrente per attivare la copertura.

“La partnership con Yolo ci permette di ampliare la nostra gamma di soluzioni innovative per la clientela, sviluppate con Genertel, grazie a servizi full digital che supportano concretamente le persone, rispondendo ai singoli bisogni quotidiani direttamente dal proprio smartphone e con pochi tap. Un’iniziativa che conferma ulteriormente anche il nostro ruolo nella promozione di un ecosistema innovativo e aperto” ha commentato Luca Ferrarese, head of retail & affluent di Banca Sella.

“La trasformazione digitale che sta vivendo il settore assicurativo contribuirà a far crescere, nei prossimi anni, il numero di banche coinvolte nella distribuzione di polizze digitali” – dichiara Gianluca De Cobelli, amministratore delegato di Yolo – Siamo entusiasti che un player come Banca Sella, in prima linea sui temi legati all’open innovation, abbia scelto Yolo come partner in questo percorso”.