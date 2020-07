Banca Sistema, a luglio i volumi del factoring superano gli 1,5 miliardi

Banca Sistema prosegue la sua attività a sostegno delle imprese superando il miliardo e mezzo di volumi factoring a metà luglio 2020.



“Sono particolarmente soddisfatto di questo traguardo – ha dichiarato Andrea Trupia, direttore divisione factoring di Banca Sistema -. Nonostante le condizioni di contesto siano mutate a causa della pandemia globale, Banca Sistema ha dimostrato nei fatti la sua resilienza continuando a sostenere l’economia reale stando al fianco, in particolare, delle imprese fornitrici della pubblica amministrazione. Il factoring si è confermato lo strumento ideale sia per le piccole e medie imprese per finanziare il proprio capitale circolante e quindi i crediti commerciali, sia per le grandi imprese come le multinazionali per migliorare la propria posizione finanziaria netta, attenuare il rischio Paese e ottenere un valido supporto nell’attività di collection e servicing sugli incassi. Banca Sistema ha inoltre proseguito il consolidamento del business nel segmento dei crediti fiscali, Iva e Ires, dotandosi anche dell’innovativa piattaforma di finanziamento BS IVA a disposizione dei nostri clienti e del sistema imprenditoriale italiano”.