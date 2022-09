Banca Sistema cartolarizza nuovo portafoglio crediti cq per 400 mln

Banca Sistema ha cartolarizzato un nuovo portafoglio di crediti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione da 400 milioni di euro in Quinto Sistema Sec. 2017. Ne ha dato notizia oggi l’istituto, precisando che “con la cessione del nuovo portafoglio la cartolarizzazione raggiunge 534 milioni di euro (480 milioni di euro in termini di debito residuo) con titoli di classe senior incrementati da 35 milioni di euro a 423 milioni di euro (con rating rispettivamente di DBRS Morningstar e Moody’s pari a AA low/ Aa3) e titoli di classe Mezzanine (rating pari a A/ Baa1) pari a 50 milioni di euro”.

I titoli di classe senior, aggiunge la società in un comunicato stampa, “sono idonei a costituire collaterale per le operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema ed anche per operazioni bilaterali unitamente ai titoli di classe Mezzanine, consentendo così a Banca Sistema di disporre di importanti leve di funding”. Entrambe le classi di titoli sono quotate al Luxemburg Stock Exchange.

Banca Sistema, in qualità di sole arranger, ha strutturato l’operazione, mentre lo studio legale Jones Day ha agito in qualità di transaction legal counsel. L’istituto si è avvalso inoltre della collaborazione di Banca Finint e Bnp Paribas Securities Services.