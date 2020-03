Banca Sistema: coefficienti patrimoniali ampiamente superiori ai requisiti minimi di capitale

Banca Sistema ha reso nota la decisione finale di Banca d’Italia riguardante i requisiti patrimoniali a livello consolidato da rispettare a decorrere dalla prima data di riferimento della segnalazione sui fondi propri successiva alla data di ricezione del presente provvedimento, a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (Srep).

I requisiti patrimoniali di Gruppo consolidati da rispettare, secondo i criteri transitori, sono i seguenti:

• Common Equity Tier 1 ratio (“CET1 ratio”) 7,75%, lo stesso del 2019;

• Tier 1 ratio 9,55%, +5bps rispetto al 2019;

• Total Capital ratio (“TC ratio”) 11,90%, +5bps rispetto al 2019.

Questi coefficienti patrimoniali corrispondono agli Overall Capital Requirement (OCR) ratios, come definiti dagli Orientamenti e rappresentano la somma delle misure vincolanti (Total SREP Capital Requirement ratio – TSCR) e del requisito combinato di riserva di capitale.

La decisione SREP non include specifici requisiti quantitativi di liquidità.

Al 31 dicembre 2019, i coefficienti patrimoniali Pro-forma del Gruppo Banca Sistema risultavano i seguenti1:

• Pro-forma CET1 ratio 13,9%;

• Pro-forma Tier 1 ratio 14,6%;

• Pro-forma TC ratio 17,8%;

tutti e tre di gran lunga superiori ai rispettivi requisiti.