Banca Sistema: al via il conto completamente online con firma digitale

Banca Sistema introduce la firma digitale e il riconoscimento a distanza per l’apertura del conto completamente online. La nuova soluzione consente la sottoscrizione dei set contrattuali del conto corrente, conto deposito e conto titoli, sia per i consumatori che per i professionisti, in modalità totalmente telematica e paperless nel pieno rispetto dell’ambiente.

La soluzione implementata consentirà una user experience rinnovata per facilitare tutte le operazioni di apertura del conto e garantire all’utente un’esperienza semplice e immediata, in un’ottica di comodità ed efficientamento dei tempi.

“Innovazione e digitalizzazione sono due leve importanti per offrire ai nostri clienti un range di servizi sempre più in linea con le abitudini e le esigenze della vita moderna e per contribuire attivamente a ridurre l’impatto sull’ambiente – ha commentato Luca Pellicioli, chief operating officer di Banca Sistema -. Questa nuova soluzione paperless è un ulteriore passo verso una più estesa digitalizzazione dei nostri servizi”.