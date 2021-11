Banca Sistema: cqs, via libera a Spid e cie per identificazione online

Digitalizzare e semplificare le procedure per ottenere finanziamenti con cessione del quinto. Con questo obiettivo il gruppo Banca Sistema ha rilasciato due nuove modalità per l’identificazione online: il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) e la carta d’identità elettronica italiana (cie).

Dopo l’introduzione della firma digitale nella primavera del 2020, con cui Banca Sistema è arrivata a sottoscrivere nei mesi scorsi fino al 20% delle pratiche, “l’introduzione di questa ulteriore facilitazione del processo è volta a implementare l’utilizzo dello strumento della cessione del quinto, a conferma del ruolo della tecnologia come fattore abilitante per diversificare l’accesso ai servizi di finanziamento e creare multicanalità”, si legge in un comunicato stampa.

In linea con il piano strategico, nel 2021 la banca ha attivato più di 20 nuovi intermediari e QuintoPuoi è ora in distribuzione attraverso una rete di oltre 40 intermediari Oam, presenti su tutto il territorio nazionale, e il supporto di una struttura dedicata.

“Con oltre l’80% distribuito attraverso reti fisiche o sportelli bancari, il mercato della cessione del quinto risulta ‘cristallizzato’ su canali tradizionali esposti a elevati livelli di inefficienza e burocrazia. Per questo motivo, in un contesto che vede grandi potenzialità di crescita per questo strumento finanziario, riteniamo che lo sviluppo del digitale e la tecnologia rappresentino una significativa opportunità di ampiamento e diversificazione dell’accesso ai finanziamenti, affidando all’intermediario creditizio un ruolo centrale quale facilitatore del processo di acquisizione dei clienti attraverso un network più ampio di quello tradizionalmente legato a questo prodotto – ha commentato Nicolò Fiorio, co-head divisione cessione del quinto di Banca Sistema -. L’introduzione di Spid e cie è solo un ulteriore passo nella nostra strategia in questa direzione che si riflette nei risultati trimestrali registrati per la divisione cessione del quinto, che evidenziano un’ottima performance del prodotto QuintoPuoi con il 26% del volume complessivo realizzato dalla Divisione e una crescita del 99% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 64% rispetto al trimestre precedente, a fronte di nuove importanti collaborazioni commerciali e di un presidio sempre più significativo del territorio”.