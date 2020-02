Banca Sistema, siglato accordo con i sindacati per l’acquisizione del ramo d’azienda credito su pegno del gruppo Intesa Sanpaolo

Banca Sistema ha reso noto che nell’ambito dell’operazione di acquisto del ramo credito su pegno del Gruppo Intesa Sanpaolo, costituito da sei filiali (Torino, Napoli, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia) con 61 lavoratori, il cui perfezionamento rimane subordinato al completamento dell’iter autorizzativo già avviato presso l’autorità di vigilanza, è stato siglato congiuntamente da Intesa Sanpaolo, ProntoPegno s.p.a. e le organizzazioni sindacali del Gruppo cedente l’accordo che regola, tra le altre cose, le modalità di passaggio dei lavoratori a ProntoPegno.

L’accordo, si legge in una nota, permetterà al Gruppo Banca Sistema di valorizzare le risorse e le professionalità acquisite, rafforzando la propria posizione di mercato come primo gruppo bancario nel credito su pegno in Italia.