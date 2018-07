Banca Sistema e Deposit Solutions avviano partnership per i conti deposito su scala europea

di

Deposit Solutions, piattaformaopen banking per depositi, e Banca Sistema, istituto quotato specializzato nell’acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione e nel credito al consumo (cqs/cqp), hanno annunciato l’avvio di una nuova partnership innovativa nel business dei depositi.

Grazie a questa partnership, Banca Sistema si connette alla piattaforma open banking di Deposit Solutions, ampliando e diversificando su scala Europea la propria raccolta di depositi tramite vari canali, senza doversi dotare di un’onerosa infrastruttura retail.

La piattaforma Open Banking offre, infatti, ai rispettivi clienti dei diversi canali il vantaggio di accedere, attraverso un unico conto, ai depositi di più banche in Europa- tra cui appunto quelli di Banca Sistema – e di creare agilmente portafogli di depositi.

In particolare, Banca Sistema offrirà depositi a termine su più canali, tra cui Zinspilot, il portale di depositi proprietario di Deposit Solutions e leader nel settore in Germania.

“Siamo orgogliosi di continuare ad essere innovatori di speciality finance e di essere pionieri in Italia nell’adozione di questa soluzione, che non solo va verso una sempre maggiore diversificazione nella strategia di raccolta della Banca, in linea con il nostro piano industriale, ma anche amplia l’offerta ai clienti europei – ha dichiarato Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema -. L’accordo permette di sfruttare la complementarietà del modello di Deposit Solutions rispetto ai canali tradizionali su cui Banca Sistema ha già un approccio consolidato e di superare i limiti imposti alla tutela del risparmio su scala europea attraverso il riconoscimento della raccolta cross-border da parte dei Dgs locali”.

In pratica, grazie a questo accordo un cittadino europeo potrà scegliere un’offerta di deposito di Banca Sistema, senza fisicamente dover aprire un conto aggiuntivo e beneficiando della garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

“Siamo orgogliosi della partnership con Banca Sistema, che unisce uno degli operatori specializzati maggiormente riconosciuti in Italia con uno dei FinTech a più rapida crescita in Europa – ha sottolineato Ermanno Ciarrocchi, responsabile Italia e Malta di Deposit Solutions -. Con Banca Sistema condividiamo la visione di una crescita basata su innovazione, trasparenza ed efficienza”.

Deposit Solutions è un FinTech riconosciuto a livello mondiale che sta trasformando il mercato dei depositi in Europa, stimato in circa 10 trilioni di euro. La sua innovativa piattaforma Open Banking consente a selezionate banche e distribution partner di offrire ai propri risparmiatori offerte di deposito anche di banche terze, tramite un unico conto bancario, cosicché le banche e i distribution partner rendono un servizio innovativo ai propri clienti, mentre le banche terze sfruttano l’infrastruttura delle prime per accedere a una vasta platea di risparmiatori e originare depositi retail all’interno dell’Europa, ottimizzando processi operativi, costi di raccolta e funding mix.

“Nonostante l’attuale contesto di ampia liquidità del settore bancario Italiano – ha aggiunto Ciarrocchi – molte banche affrontano una serie di sfide come la mancanza o l’onerosità dell’accesso ai mercati dei capitali, recentemente acuita dall’irripidimento della curva dei tassi, l’esigenza di raccolta a termine e la necessità di diversificare la raccolta da fonti decorrelate rispetto al mercato domestico. A tali banche offriamo accesso ad una platea complessiva di oltre 30 milioni di risparmiatori su scala Europea”.

Tramite i propri portali online B2C proprietari, Zinspilot e Savedo, che offrono prodotti di deposito di banche partner direttamente ai risparmiatori, Deposit Solutions ha già mediato più di 8 miliardi di euro di depositi e superato i 135.000 clienti attivi, risultato che ha reso la società una delle realtà FinTech in più rapida crescita al mondo.

Banca Sistema e Deposit Solutions avviano partnership per i conti deposito su scala europea ultima modifica: da