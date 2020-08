Banca Sistema e Gruppo Links, via alla piattaforma tecnologica per dare in garanzia sul portale Abaco di Banca d’Italia i crediti derivanti dalla cessione del quinto

Banca Sistema, consolidata realtà finanziaria specializzata nella cessione del quinto con il prodotto QuintoPuoi, e il Gruppo Links, player ad alto contenuto tecnologico, hanno aderito alla procedura Abaco promossa da Banca d’Italia ed estesa al credito al consumo nel contesto dell’emergenza Covid-19. Hanno quindi sviluppato una piattaforma tecnologica per dare in garanzia i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio e della pensione, consentendo l’immissione sul mercato di ulteriore liquidità.

Banca Sistema, che già da anni utilizza la procedura Abaco per il business del Factoring, è tra le prime realtà finanziarie in Italia ad aver aderito a questa iniziativa, volta a promuovere la crescita del sistema creditizio della cessione del quinto. Grazie alla sinergia con Links, ha già concluso le prime operazioni realizzando un circolo virtuoso che fornisce nuova linfa all’economia italiana.

“Abbiamo colto tempestivamente la nuova opportunità offerta da Abaco rivolta alle banche che operano nel credito al consumo. Questa iniziativa ci rende più competitivi nel funding e ci garantisce un’efficiente gestione del credito, anche in vista di possibili evoluzioni future del business della nostra Banca a servizio dei clienti – ha commentato Nicolò Fiorio, co-head divisione cessione quinto di Banca Sistema -. La piattaforma tecnologica sviluppata in tempi record con Links ci consentirà, infatti, di ottenere una gestione snella e semplificata dei flussi di liquidità legati alla cessione del quinto che metteremo a supporto dell’economia reale.”

“Abbiamo supportato con interesse e grande motivazione Banca Sistema nel processo per il conferimento in Abaco di Banca d’Italia dei prestiti erogati contro cessione del quinto – ha aggiunto Leonardo Mangia, banking & financial services director Links -. Prestiti fondamentali in questo momento storico, perché in grado di supportare le famiglie nella loro necessità di liquidità immediata. Un progetto sfidante, il cui successo è stato determinato dal grande spirito di squadra che si è creato con tutti gli attori coinvolti”.