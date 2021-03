Banca Sistema: monte dividendo 2019-2020 pari a 13,9 mln di euro

Il consiglio di amministrazione di Banca Sistema ha approvato questa mattina il progetto di bilancio d’esercizio della banca e il progetto di bilancio consolidato del gruppo Banca Sistema al 31 dicembre 2020. La capogruppo ha chiuso l’esercizio 2020 con un utile netto di euro 25,7 milioni. A livello consolidato l’esercizio si è chiuso con un utile di pertinenza della capogruppo pari a euro 25,8 milioni.

Tenendo conto dell’assenza degli impatti derivanti dal covid-19, della solidità patrimoniale e delle prospettive di crescita del business della banca, il cda ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti, che si riunirà in data 30 aprile 2021, la destinazione a riserva per utili portati a nuovo dell’importo pari a 19.311.856,49 euro (75% dell’utile di gruppo) e a dividendo l’importo residuo pari a 6.433.684,16 euro corrispondenti a 0,08 euro per ciascuna azione ordinaria (25% dell’utile di gruppo).

Il prossimo 30 aprile 2021 l’assemblea sarà chiamata a deliberare: