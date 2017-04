Banca Sistema, perfezionata la seconda cartolarizzazione del portafoglio cqs

di

Banca Sistema ha perfezionato la seconda cartolarizzazione del portafoglio di prestiti assistiti da cessione del quinto, che prevede un periodo di warehousing che si completerà nell’arco del prossimo anno.

In data 26 aprile, Quinto Sistema Sec. 2017 s.r.l., una nuova società veicolo costituita ai sensi della legge 130/99, ha emesso 4 classi di titoli asset-backed securities (Abs) con struttura partly paid, per un valore iniziale di circa 46 milioni, cui seguirà un periodo di ramp-up del portafoglio. Come avvenuto con la prima operazione, i titoli di classe senior possono essere utilizzati da Banca Sistema per operazioni di rifinanziamento con investitori istituzionali.

L’operazione, che consente alla banca di sostenere gli obiettivi di crescita in questo segmento di business, segue il successo della prima cartolarizzazione di crediti cqs. Banca Imi insieme a Banca Sistema ha coordinato, in qualità di arranger, l’operazione mentre lo Studio Legale Jones Day ha assistito le parti in qualità di transaction legal counsel. Come già avvenuto nell’ambito della prima operazione, anche per Quinto Sistema Sec. 2017 Banca Sistema si è avvalsa altresì della collaborazione di Securitisation Services s.p.a. (Gruppo Banca Finanziaria Internazionale) e Bnp Paribas Securities Services.

