Banca Sistema, salgono i tassi di remunerazione di Si Conto! Deposito

Aumentano da oggi i tassi di remunerazione sui nuovi vincoli di Si Conto! Deposito di Banca Sistema con scadenza a 12 e 18 mesi. I vincoli di nuova costituzione a 12 mesi godranno di un tasso dell’1% rispetto allo 0,90% precedentemente in vigore, mentre i vincoli a 18 mesi dell’1,15% rispetto al precedente 1%.

I tassi per le altre scadenze rimangono invariati: 2,30% a 120 mesi, 2,00% a 60 mesi, 1,90% a 54 mesi, 1,70% a 48 mesi, 1,60% a 42 mesi, 1,50% a 36 mesi, 1,40% a 30 mesi, 1,30% a 24 mesi, 0,50% a 9 mesi, 0,40%, a 6 mesi, 0,30% a 3 mesi.

Si Conto! Deposito di Banca Sistema garantisce inoltre: imposta di bollo a carico della banca e canone annuo gratuito.



“I conti deposito, come i conti correnti remunerati, sono un’ottima soluzione per i risparmiatori che vogliono un rendimento sicuro e garantito dal proprio investimento, al riparo dalle turbolenze dei mercati finanziari – ha spiegato Mario Mazzola, responsabile private banking di Banca Sistema -. Le somme depositate sono infatti coperte dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro e i loro rendimenti, a differenza dei bond, non subiscono oscillazioni. In pratica si tratta di conti bancari remunerati a tasso fisso fino a una scadenza predefinita, anche lunga”.

Banca Sistema offre anche Si Conto! Corrente, il conto corrente a zero spese con una remunerazione pari all’1% annuo lordo.