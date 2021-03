Banca Sistema, si evolve il business della cessione del quinto

Il consiglio di amministrazione di Banca Sistema ha approvato il piano strategico 2021-2023.

In merito alla cessione del quinto “l’evoluzione dalla posizione attuale nel business prevede azioni mirate che porteranno gli impieghi a fine 2023 a 1.260 milioni, con una crescita composta annua rispetto al 2020 pari a +11% grazie ad alcune specifiche azioni messe in atto tra le quali:

• Ulteriore sviluppo del prodotto diretto sia su agenti che mediatori creditizi;

• Rafforzamento ed efficientamento del canale di origination diretto/outbound;

• Trading di portafogli, come già fatto nel 2020.

Alla crescita degli impieghi in arco Piano corrisponderà un aumento dell’Income margin che al 2023 si attesterà al 3,1%.