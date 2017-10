Banca Sistema, al 30 settembre utile netto di 21,8 milioni

di

Il consiglio di amministrazione di Banca Sistema ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2017, chiusi con un utile netto pari a 21,8 milioni.

A seguito dell’acquisizione di Beta Stepstone finalizzata in data 1 luglio 2016, i risultati consolidati al 30 settembre 2016 di Banca Sistema includono il contributo generato da Beta Stepstone per il solo terzo trimestre del 2016.

Andamento Commerciale

La crescita del core business factoring, che ha registrato un turnover pari a 1.328 milioni, in aumento del 27% a/a, è stata conseguita anche grazie ad un’azione commerciale mirata:

all’aumento del numero di nuovi clienti (questi ultimi hanno contribuito al 31% del turnover generato nei primi nove mesi 2017); alla diversificazione dei canali di origination, grazie ai 17 accordi commerciali (di cui tre recentemente sottoscritti) in essere con banche, che hanno contribuito per circa il 33% del turnover.

In termini di prodotto si segnala la crescita del factoring pro solvendo nei confronti di PA e imprese.

L’outstanding factoring di Gruppo al 30 settembre 2017 si attesta a 1.255 milioni in aumento rispetto al 2

31 dicembre 2016 pari a 1.039 milioni (dati gestionali), come effetto combinato del turnover e degli incassi

del periodo. L’83% dell’outstanding è rappresentato da debitori della Pubblica Amministrazione, tra cui Amministrazioni Centrali dello Stato (22%), Enti Territoriali (37%), ASL (15%), Imprese Pubbliche (6%) ed Enti del Settore Pubblico (3%).

L’83% dell’outstanding a fine settembre 2017 è rappresentato da factoring pro soluto (91% al 31 dicembre 2016), di cui il factoring su crediti fiscali rappresenta il 13% (10% al 31 dicembre 2016).

Nei primi nove mesi del 2017 il Gruppo ha acquistato, dai sette originator (che saliranno ad otto con l’accordo con la sopra menzionata ADV Finance) con cui ha accordi in essere, crediti CQS/CQP per circa 176 milioni, cifra doppia rispetto allo stesso periodo del 2016. L’outstanding al 30 settembre 2017 risulta pari a 423 milioni ripartiti tra dipendenti privati (13%), pensionati (56%) e dipendenti pubblici (31%). Tale crescita, in linea con la strategia della Banca, è stata accompagnata dall’operazione di cartolarizzazione avviata a marzo 2016 (Quinto Sistema 2016) e continuerà anche grazie alla nuova cartolarizzazione avviata quest’anno (Quinto Sistema 2017).

Risultati economici del 2017

Il margine di interesse, pari a 54,1 milioni, registra un incremento del 6,5% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente prevalentemente alla luce dell’aggiornamento della stima e contabilizzazione degli interessi di mora e del maggior margine derivante dai portafogli CQS/CQP.

Le percentuali attese di recupero degli interessi di mora del factoring utilizzate per la stima al 30 giugno 2017 (65% per i debitori del sistema sanitario nazionale e 15% per gli altri debitori della PA), sono state aggiornate alla luce del progressivo consolidamento delle serie storiche nel comparto non sanitario, che

hanno confermato percentuali di recupero superiori all’80%. Pertanto le percentuali di riconoscimento a conto economico per il comparto non sanitario sono state portate al 31%, mentre sono rimaste sostanzialmente invariate quelle relative al comparto sanitario. In applicazione di quanto previsto dallo IAS 8, in tema di stime di bilancio, le percentuali di stima di recupero saranno periodicamente riviste sulla base dell’aggiornamento delle serie storiche degli incassi.

Al 30 settembre 2017 la percentuale media di iscrizione degli interessi di mora risulta pari al 38% (28% n media al 30 giugno 2017), restando ben al di sotto delle percentuali di incasso effettivamente realizzate. L’impatto derivante dall’aggiornamento delle stime di recupero ha condotto all’iscrizione di maggiori interessi attivi per 9 milioni, di cui 3,7 milioni riconducibili a esercizi precedenti.

L’ammontare totale degli interessi di mora del factoring azionato legalmente al 30 settembre 2017, includendo i 9 milioni descritti in precedenza, è pari a 21,9 milioni. L’ammontare degli incassi su interessi di mora è stato pari a 10,9 milioni. L’ammontare degli stanziamenti su interessi di mora è pari a 10,9 milioni (di cui 13,7 di stanziamenti e 2,7 di rilasci di precedenti stanziamenti grazie a incassi). Complessivamente gli incassi sono pari agli stanziamenti.

Contribuisce positivamente al margine di interesse l’aumento dei ricavi generati dai portafogli CQS/CQP che passano da 5 milioni a 9,1 milioni.

Non si è proceduto alla vendita della cartolarizzazione “Quinto Sistema 2016” e non è previsto che ciò avvenga nella restante parte del 2017, anche per la cartolarizzazione “Quinto Sistema 2017”. La mancata cessione delle cartolarizzazioni se da un lato non consente di registrare a conto economico nel 2017 l’anticipazione di ricavi (“plusvalenza da cessione”) dall’altro consentirà, restando invariato il consolidamento dei portafogli di crediti cartolarizzati, di contabilizzare significativi interessi aggiuntivi nei diversi esercizi ed in parte anche nel 2017. 3

Si segnalano indicazioni sempre più frequenti che il livello di assorbimento in termini di RWA della cessione del quinto possa essere ridotto dal Regolatore a fronte della costatazione del basso livello di default del prodotto.

Il costo della raccolta, stabile nei primi nove mesi del 2017 rispetto all’intero esercizio 2016, include la componente positiva derivante dal tasso oggi previsto pari a -40bps sull’ammontare riveniente dalla partecipazione all’asta del TLTRO II (123 milioni a giugno 2016), di cui 0,3 milioni non di competenza 2017.

Le commissioni nette, pari a 7,4 milioni, risultano in lieve aumento a/a per il contributo dei maggiori volumi del factoring.

Al 30 settembre 2017 gli utili derivanti dal portafoglio di proprietà e quelli derivanti dal portafoglio di trading hanno contribuito in misura leggermente inferiore rispetto all’anno precedente.

Il margine di intermediazione si attesta a 62,6 milioni, in aumento a/a grazie all’incremento del margine di interesse.

Nel primo trimestre 2017, nell’ambito della revisione del modello di perdite attese e dei connessi tempi di recupero sui crediti in sofferenza derivanti da debitori della Pubblica Amministrazione, sono stati rivisti i relativi fondi prudenzialmente stanziati negli esercizi precedenti; nell’ambito di tale attività, sono state inoltre puntualmente rideterminate le rettifiche di valore stimate sulla categoria inadempienze probabili. Di conseguenza le rettifiche di valore per deterioramento crediti effettuate nei primi nove mesi del 2017 ammontano a 3,1 milioni, tenendo conto dell’impatto positivo netto derivante dal portafoglio factoring e

dei maggiori accantonamenti sul portafoglio PMI, principalmente a seguito di nuovi passaggi a sofferenza e dell’incremento della percentuale di rettifica di valore collettiva sul portafoglio PMI.

Le risorse (FTE) del Gruppo pari a 153 risultano superiori alle 143 al 30 settembre 2016. Le spese del personale aumentano a/a prevalentemente per l’incremento del numero di risorse, per l’incremento delle retribuzioni lorde e per la sottoscrizione di un nuovo patto di non concorrenza (concluso nel primo semestre del 2017).

L’utile netto al 30 settembre 2017 è di 21,8 milioni e risulta sostanzialmente in linea a/a escludendo dal margine di interesse del 2017, 3,7 milioni di interessi di mora non di competenza, e, dal margine di interesse del 2016, 5 milioni di interessi di mora non di competenza.

Gli aggregati patrimoniali al 30 settembre 2017

Al 30 settembre 2017 il totale attivo del Gruppo è pari a circa 2,2 miliardi in lieve aumento rispetto a fine 2016.

Il portafoglio titoli composto da titoli di Stato Italiani è sostanzialmente stabile rispetto al 31 dicembre 2016.

La voce Crediti verso clientela, prevalentemente composta dagli impieghi in essere su factoring pro soluto verso la Pubblica Amministrazione, risulta in aumento rispetto al 31 dicembre 2016 grazie al turnover generato nei primi nove mesi del 2017 e al forte aumento dei finanziamenti nella forma tecnica di CQS e CQP. In particolare, gli impieghi in CQS/CQP ammontano a 423 milioni.

Lo stock dei crediti deteriorati lordi aumenta rispetto al 31 dicembre 2016 (153,0 milioni rispetto a 123,8 milioni, lordi) prevalentemente per effetto della crescita degli scaduti relativi al factoring (89,1 milioni rispetto a 68,3 milioni, lordi) e in minor misura delle inadempienze probabili (24,1 milioni rispetto a 20,2 milioni, lordi) e delle sofferenze. La crescita dello stock dei crediti deteriorati lordi rispetto al 30 giugno 2017 è prevalentemente ascrivibile all’incremento degli scaduti relativi al factoring.

L’ammontare dei crediti scaduti è principalmente riconducibile al portafoglio factoring verso la PA e rappresenta un dato fisiologico del settore, che non implica alcuna criticità in termini di qualità del credito e probabilità di recupero.

Il rapporto tra le sofferenze nette ed il totale della voce crediti verso la clientela, al 30 settembre 2017, si attesta al 1,8% stabile q/q, restando a livelli contenuti.

La raccolta Retail rappresenta il 50% (il 51% al 31 dicembre 2016) circa del totale ed è costituita da conti correnti e depositi a termine.

L’aggregato Debiti verso banche è in aumento rispetto al 31 dicembre 2016 prevalentemente per la crescita dell’interbancario, restando sostanzialmente invariata l’esposizione verso ECB, che come indicato in precedenza include anche il TLTRO II per 123 milioni.

L’aumento dell’aggregato Debiti verso clientela è legato prevalentemente alla crescita della raccolta effettuata attraverso pronti contro termine a fronte dell’aumento del portafoglio titoli. Nell’ambito del suddetto aggregato, lo stock dei depositi vincolati (446 milioni al 30 settembre 2017 rispetto a circa 443 milioni a fine dicembre 2016) è stabile rispetto a fine 2016 e rispetto al 30 giugno 2017; quello dei conti correnti (469 milioni al 30 settembre 2017 rispetto a circa 437 milioni a fine dicembre 2016) è in aumento.

