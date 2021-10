Banca Sistema, utile netto di 14,8 milioni al 30 settembre

L’utile di Banca Sistema al 30 settembre si attesta a 14,8 milioni di euro, con un margine di interesse di 57 milioni, in aumento del 7% su base annua mentre il margine di intermediazione è di 74,8 milioni (+3% a/a),



Il totale dei costi operativi è pari a 44,3 milioni (+15% a/a) anche a seguito del “consolidamento del ramo credito su pegno acquisito nel terzo trimestre del 2020”, spiega la banca nella nota dei conti. CET1 ratio al 12,2% e Total Capital ratio al 15,4%:

La banca ha fatto sapere che “a seguito di indicazioni trasmesse dall’Autorità di Vigilanza, dopo la chiusura della giornata lavorativa del 28 ottobre 2021, in merito all’applicazione della definizione di default, sarà svolta un’attenta disamina e riconsiderazione delle soluzioni operative attualmente in uso che potrebbero produrre impatti negativi ad oggi stimati per circa 0,60% sul valore del CET1 ratio e per circa 0,80% sul valore del Total Capital ratio qui rappresentati”.