Banca Sistema incorpora Atlantide s.p.a.

È stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Atlantide s.p.a. in Banca Sistema.

L’efficacia della fusione, si legge in una nota dell’istituto, decorrerà dal 30 giugno del corrente anno.

Banca Sistema è nata nel 2011, quale istituto specializzato nell’acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione, inserendosi così in un particolare segmento dello scenario finanziario italiano volto a garantire, principalmente attraverso i servizi di factoring, gestione e recupero del credito, liquidità alle imprese fornitrici della P.A.

In rapida crescita, la banca ha ampliato in questi anni le proprie attività con la gamma completa dei servizi bancari e la personalizzazione della propria offerta per una Clientela esigente, che spazia da grandi multinazionali a piccole e medie imprese, oltre a professionisti e risparmiatori privati.

Banca Sistema è una realtà finanziaria indipendente con un modello di business fortemente diversificato. La Banca ha tra i propri obiettivi primari quello di soddisfare la domanda finanziaria delle imprese, favorendone l’efficienza e facendo da trait d’union tra settore pubblico e privato, oltre che di garantire alle aziende e alle persone un accesso al mondo bancario evoluto, semplificato, disponibile e attento alle esigenze di un Paese e di imprenditori che crescono.