Banca Sviluppo cede in Veneto 9 sportelli a Banca Veronese – Credito Cooperativo Concamarise

di

Banca Sviluppo, la banca del gruppo bancario Iccrea, ha ufficialmente concluso la procedura di cessione di 9 sportelli in Veneto a Banca Veronese – Credito Cooperativo Concamarise.

L’operazione, spiega una nota, si inserisce in un più ampio processo di cessione, da parte di Banca Sviluppo, degli sportelli delle Bcc rilevati in tutta Italia. La restituzione delle filiali al territorio è, infatti, l’ultima fase del percorso gestito da Banca Sviluppo per assicurare la tutela dei depositi e il mantenimento della relazione del Credito Cooperativo con i propri clienti.

Gli sportelli ceduti facevano capo a Bcc Crediveneto, istituto posto in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2016, e sono stati successivamente assorbiti dalla stessa Banca Sviluppo.

L’operazione permette di raggiungere un duplice obiettivo: anzitutto la restituzione degli sportelli bancari che appartenevano a una Bcc al territorio in cui questi operano, contemplando così il fine principale di una Banca di Credito Cooperativo, ossia di continuare a preservare lo sviluppo economico e sociale locale. Di conseguenza, sono stati tutelati anche i depositi di migliaia di clienti, che avevano stretto un legame di business con il Credito Cooperativo locale.

Contestualmente al salvataggio degli sportelli e alla tutela dei depositi, è stata garantita la messa in sicurezza di 48 collaboratori, già presenti nell’organico di Crediveneto e il cui posto di lavoro è stato preservato nel passaggio da Banca Sviluppo a Banca Veronese – Credito Cooperativo Concamarise.

“La cessione di questi 9 sportelli è frutto di una fondamentale operazione che Banca Sviluppo e tutto il credito cooperativo hanno compiuto per tutelare i clienti e i collaboratori di Crediveneto, preservando così, nei limiti consentiti dalla legge, il ruolo di ogni banca di credito cooperativo anche in casi di una sua messa in liquidazione coatta amministrativa – ha dichiarato Giulio Magagni, presidente di Iccrea Banca (Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea) -. L’intervento, di acquisizione, razionalizzazione e cessione degli sportelli di Bcc in difficoltà, rientra nella mission di Banca Sviluppo, necessaria per il sistema del credito cooperativo e per i clienti, famiglie e imprese, che hanno bisogno della continua relazione con le Bcc”.

Banca Sviluppo cede in Veneto 9 sportelli a Banca Veronese – Credito Cooperativo Concamarise ultima modifica: da