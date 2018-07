Banca Sviluppo Economico, la Bce revoca l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria

di

Con decreto del 26 aprile 2018, l’Assessore dell’Economia della Regione Siciliana ha disposto, su proposta della Banca d’Italia, la sottoposizione della Banca Sviluppo Economico s.p.a., con sede in Catania (CT), già in amministrazione straordinaria, a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 385/93, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, lett. a), b), d) ed e), ed esclusa la ricorrenza di quelli di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 180/2015.

Con provvedimento del 16 luglio 2018, la Banca Centrale Europea ha disposto, su proposta della Banca d’Italia, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria del medesimo intermediario, ai sensi dell’art. 18, lett. c), d) ed e), della Direttiva 2013/36/EU e dell’art. 14, comma 3-ter, del TUB.

Nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa

Con provvedimento della Banca d’Italia del 26 aprile 2018, il prof. avv. Antonio Blandini, nato a Napoli il 17.11.1969, è stato nominato Commissario liquidatore, l’avv. Francesco Borza, nato a Baronissi (SA) il 26.11.1953, il dott. Andrea Dara, nato a Palermo l’11.10.1962, e il dott. Roberto Loria, nato a Jesi (AN) l’1.7.1950, sono stati nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Banca Sviluppo Economico S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Catania (CT), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III, del D.Lgs. n. 385/93. Nella riunione del 26 aprile 2018, il Comitato di sorveglianza ha nominato il dott. Roberto Loria Presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 81, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 385/93.

