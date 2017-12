Banca Valsabbiana, siglata partnership con Cofidis

di

Banca Valsabbina e Cofidis, specialista europeo del credito al consumo, parte del Gruppo Credit Mutuel, hanno annunciato oggi la sigla di un accordo di partnership pluriennale per la distribuzione di prodotti di finanziamento dedicati alle famiglie.

Questi prodotti, informa una nota, saranno proposti dalla banca con il marchio Valsabbina attraverso le 70 filiali dell’Istituto Popolare bresciano, che da quasi 120 anni accompagna la crescita e lo sviluppo economico delle famiglie e delle imprese nei territori in cui opera, che includono molte delle regioni del Nord Italia.

Questa partnership risponde ad una crescente esigenza dei clienti, che sempre più accedono ai canali bancari per individuare forme di finanziamento. Nel 2017, complice il costo del denaro a livelli minimi e la diminuzione delle sofferenze, sono cresciuti i prestiti a famiglie erogati da canali quale quello bancario. L’accordo rappresenta per entrambe le aziende un traguardo importante per realizzare i propri piani di sviluppo ed aumentare le opportunità di business e la redditività.

“Siamo soddisfatti di questo accordo – ha commentato Paolo Gesa, direttore business di Banca Valsabbina – che ci permetterà di avere un’offerta più flessibile per i nostri clienti e, grazie all’expertise di Cofidis in materia di credito al consumo e agli strumenti messi a disposizione, di velocizzare i tempi di valutazione ed erogazione dei finanziamenti. Il tutto in un’ottica di crescita sul comparto del credito al consumo e di soddisfazione della nostra clientela, sempre più al centro della nostra attenzione”.

“L’accordo con Banca Valsabbina rientra nella strategia di sviluppo del nostro Gruppo, presente sul mercato italiano da oltre 20 anni – ha aggiunto Alessandro Borzacca, direttore commerciale & Marketing di Cofidis – e rafforza la nostra volontà di lavorare in sinergia con i nostri Partner Bancari mettendo loro a disposizione la nostra esperienza e le nostre competenze oltre che strumenti e strutture dedicate alle attività in partnership”.

