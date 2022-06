Banca Widiba, 9 nuovi ingressi su tutto il territorio nazionale

Banca Widiba annuncia l’ingresso di nove nuovi consulenti finanziari. La rete guidata da Nicola Viscanti, che vede Marco Ferrari a capo del recruiting, si rafforza accogliendo professionisti in sei regioni d’Italia, dalla Lombardia alla Puglia.

In Emilia-Romagna, spiega un comunicato, cresce la squadra coordinata dall’area manager Giovanni Mazzeo, con l’ingresso nella zona di Bologna di Luciano De Lisotta, consulente finanziario classe 1983, originario di Bari, proveniente da IWBank con una solida carriera bancaria alle spalle.

In Lombardia, coordinata dall’area manager Roberto Di Mario, fa il suo ingresso Luca Marchini, brianzolo classe 1984, laureato in Economia e Commercio e imprenditore da 15 anni in una società di servizi, che entra rinforzando la zona di Sondrio.

In Toscana, nella zona di Pistoia coordinata dall’area manager Paolo Campagnucci, fa il suo ingresso Fabio Vettori, classe 1963 e originario di Prato che, dopo tanti anni trascorsi in Banca Fideuram, ha scelto Banca Widiba.

Nel polo finanziario di Roma centro, zona coordinata dall’area manager Gianni Tariciotti, fa il suo ingresso Marco Palma, romano classe 1975, che porta l’esperienza maturata in Allianz Bank e prima ancora con ruoli di direzione in Banca.

Tanti nuovi ingressi di consulenti finanziari anche in Campania, coordinata dall’area manager Fernando Valletta.

Nella zona di Portici opererà Antonio Panella, classe 1969 di Cercola (NA) che, dopo un lungo trascorso nella consulenza assicurativa, mette le sue competenze a servizio dei clienti di Banca Widiba.

A Salerno entra Fabio Trapanese, classe 1968 originario di Pontecaiano Faiano (SA) che, dopo una favorevole carriera imprenditoriale, ha deciso di seguire la sua passione di sempre e abbracciare la professione di consulente finanziario.

Nella zona di Napoli fa il suo ingresso Giuseppe Papa, classe 1972 e originario della città partenopea, che ha trovato in Banca Widiba il luogo ideale per mettere a frutto la sua pluriennale esperienza in materia di credito.

Infine, nella zona di Taranto entrano Luigi De Gennaro e Francesco Saverio Summa. De Gennaro, tarantino classe 1982, e Summa, classe 1988 originario di Grottaglie (TA), sono professionisti provenienti dal mondo assicurativo.

“Diamo il benvenuto a tutti i nuovi consulenti finanziari all’interno della Rete di Banca Widiba – ha dichiarato Marco Ferrari, national recruiting manager di Banca Widiba -. Il nostro modello, basato sull’innovazione e sulla relazione, riesce ad attrarre professionisti con background e esperienze diverse tra loro, con l’obiettivo di offrire ai clienti un supporto personalizzato e di valore in tutti gli ambiti della pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale. In Banca Widiba, il consulente finanziario offre una risposta di qualità a qualunque esigenza patrimoniale: la nostra realtà pone infatti sia il professionista esperto sia il giovane talentuoso nelle migliori condizioni per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di vita”.