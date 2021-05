Banca Widiba si rafforza nel Lazio: Daniele D’Ambrosio entra nel team di Latina

Banca Widiba annuncia l’ingresso di Daniele D’Ambrosio come nuovo consulente finanziario nella squadra dell’area manager Gianni Tariciotti, andando a rafforzare il team di Latina guidato dal district manager Alessandro Ippoliti. Banca Widiba può contare ora su 69 consulenti finanziari in tutta la regione Lazio, dove offre i propri servizi a circa 17.000 clienti.

Daniele D’Ambrosio, originario di Formia, classe 1974, si iscrive all’albo consulenti nel 1998 e sviluppa le sue esperienze più significative in Bnl, successivamente nel gruppo Credem per circa 10 anni e dal 2012 in Sanpaolo Invest. D’Ambrosio entra in Banca Widiba per sviluppare il territorio di Latina e il Sud pontino, dove ha già una clientela consolidata a cui fornire tutti i servizi oggi a disposizione.

“L’ingresso di Daniele D’Ambrosio è rilevante perché rafforza un presidio come quello di Latina, dove le reti storicamente hanno sviluppato un’importante attività – dichiara Gianni Tariciotti, area manager di Banca Widiba per Lazio, Abruzzo, Umbria e Sardegna -. Siamo certi che D’Ambrosio, a cui diamo il benvenuto, sarà un prezioso supporto per la crescita di Banca Widiba sul territorio”.

“Ho scelto di entrare in Banca Widiba perché offre la possibilità di fornire servizi completi anche ad imprenditori e professionisti e, con il supporto del district manager Alessandro Ippoliti, puntiamo ad ottenere ottimi risultati” afferma Daniele D’Ambrosio.